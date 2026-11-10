Khor Mor: il Kurdistan affronta la sua dipendenza elettrica

L’arresto del sito gas Khor Mor colpisce diverse centrali elettriche del Kurdistan iracheno. La loro posizione in diverse città non li protegge da una rottura comune in combustibile. L’estensione KM250 ha aumentato la capacità di lavorazione del gas senza diversificarne l’origine. L’offerta di Taza espande il mercato. Lo sviluppo di Chambhamal rimane un progetto per il 2028. Queste caratteristiche spiegano l’entità della rottura al di là del presunto attacco dell’8 novembre e il suo danno ancora valutato.

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La dipendenza elettrica da Khor Mor spiega la scala dei tagli in Kurdistan iracheno dopo l’arresto del sito del gas. L’impianto fornisce diverse piante in diverse città ma dalla stessa fonte di combustibile. La sua estensione, completata nell’ottobre 2025, rafforza questa capacità. Non ha rimosso il rischio di un’interruzione comune.

Secondo il portavoce del ministero dell’elettricità regionale, Omed Ahmed, la fermata dopo l’attacco dell’8 novembre priva la rete di 2.500 a 2.800 megawatt. Cita le centrali elettriche Erbil, Suleimaniye, Bazian, Chamchamal e Dohuk. Non tutte queste strutture devono subire danni al fine di perdere la loro capacità di produrre: la rottura della loro fornitura è sufficiente.

Dana Gas ha confermato il 9 novembre un presunto attacco di droni, un incendio spento e l’assenza di vittime tra il personale. La produzione rimane sospesa durante la valutazione dei danni. La società non fornisce un programma di recupero. Le informazioni disponibili non stabiliscono l’identità dell’attaccante.

Khor Mor, una dipendenza elettrica concentrata

Rilasciato nel 2008, Khor Mor si trova vicino a Chamchamal, in provincia di Souleimaniye. Il consorzio Pearl Petroleum gestisce questo progetto. Dana Gas e Crescent Petroleum sono i principali partner. Nel corso degli investimenti, il settore è diventato un’infrastruttura di approvvigionamento regionale centrale.

Nella sua relazione annuale del 2025, Dana Gas afferma che il gas Khor Mor fornisce più dell’85% della produzione elettrica del Kurdistan iracheno. Questa percentuale è un dato aziendale, riportato nel periodo descritto. Non è una misura istantanea della corrente mancante dopo l’attacco del novembre 2026.

La distinzione conta per capire la ripartizione. Un volume giornaliero di gas misura un combustibile consegnato. Un potere, espresso in megawatt, descrive la potenza disponibile o interrotta. La transizione da una pianta all’altra dipende in particolare dalle centrali elettriche e dal loro funzionamento. La produzione di gas e le cifre elettriche non si aggiungono.

La gamma da 2.500 a 2.800 megawatt rappresenta la stima iniziale del ministero regionale. La figura di 2.8 gigawatts corrisponde poi al suo alto terminale. Questa non è una seconda perdita, che sarebbe aggiunta al primo.

Produrre di più senza moltiplicare le fonti

Il progetto KM250 ha aumentato la capacità di elaborazione del gas installata a 750 milioni di piedi cubi standard al giorno. Dana Gas conferma questo aumento del 50% dei risultati del 6 novembre. Questa è una capacità tecnica, non prova che questo volume viene prodotto ogni giorno.

L’estensione aumenta il gas che il sito può fornire. Ma la concentrazione rimane: una maggiore installazione rimane esposta ad una fermata locale. Le centrali elettriche servite possono essere lontane l’una dall’altra e condividono la stessa vulnerabilità.

La nuova capacità ha anche aperto uno sbocco al di fuori della regione autonoma. Dal mese di agosto, il progetto ha fornito la centrale di Taza vicino a Kirkuk con un accordo con il Ministero federale dell’elettricità. Il volume del contratto annunciato raggiunge 100 milioni di piedi cubi standard al giorno. Questo accordo estende la portata commerciale di Khor Mor; Non porta una seconda fonte al gas delle centrali elettriche curde.

Il gas domestico non sostituisce quello delle centrali elettriche

Un altro aspetto della risposta di emergenza è la fornitura di gas di petrolio liquefatto alle famiglie. Le autorità regionali hanno richiesto l’assistenza di Baghdad fino alla ripresa del sito. Questa misura riguarda le esigenze domestiche, distinte dall’alimentazione alle grandi installazioni elettriche.

Le consegne di gas di cottura possono quindi limitare una conseguenza di chiusura senza ripristinare i megawatt persi. Per la rete, il punto decisivo rimane il ritorno al servizio della lavorazione e della consegna del carburante, o la disponibilità di altri mezzi di produzione.

Chambhamal rimane un progetto, non un salvataggio immediato

Dana Gas presenta lo sviluppo del campo Chamchamal come un passo successivo nella sua crescita. Nella sua comunicazione del 6 novembre, l’azienda punta ad una prima produzione di gas all’inizio del 2028. Questo programma annunciato non è né una consegna corrente né una soluzione disponibile per i tagli di questa settimana.

A Khor Mor, le squadre devono ancora misurare il danno. Finché questa valutazione non porta ad un programma di recupero, le autorità elettriche non hanno una data pubblica confermata per il ritorno di questo combustibile.

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