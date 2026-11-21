L’American University di Beirut e Middle East Airlines lanciano un certificato sulla gestione dell’aviazione e sul miglioramento delle operazioni. I corsi sono forniti in formato faccia a faccia e si svolgono due notti alla settimana per otto mesi. L’università ha un costo di $4,800 e richiede un master in inglese.

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L’Università americana di Beirut (AUB) e Middle East Airlines (MEA) stanno avviando la formazione nella gestione dell’aviazione. Annunciato il 19 novembre, questo primo progetto congiunto si rivolge sia ai professionisti che ai giovani laureati. L’università ha otto mesi di corsi faccia a faccia e una tassa di $4,800 per il programma.

Il presidente dell’AUB Fadlo Khuri e l’amministratore delegato di Middle East Airlines Mohamad El Hout hanno firmato un Memorandum d’intesa alla Suliman S. Olayan Business School di Beirut. Entrambe le istituzioni vogliono sviluppare le loro relazioni nella formazione professionale, nella ricerca e nella condivisione delle competenze. La misura concreta per il momento è l’apertura di iscrizioni in un certificato di formazione continua.

AUB MEA formazione aeronautica: due corsi, tre certificati

La linea di gestione dell’aviazione copre il funzionamento di compagnie aeree e aeroporti, le regole del settore e i suoi meccanismi economici. Gli argomenti annunciati includono i prezzi, la pianificazione finanziaria e il controllo dei costi. Il programma affronta anche la sicurezza e la sicurezza dell’aviazione. Non è addestrato a pilotare: è interessato alle decisioni prese dai funzionari dei trasporti aerei sul terreno e nei servizi di gestione.

Il secondo percorso è quello di migliorare le operazioni. Si occupa di qualità, conformità e gestione del progetto. I partecipanti possono scegliere uno dei due percorsi o seguirli insieme. L’AUB distingue tre certificati professionali: gestione dell’aviazione, eccellenza operativa, o un certificato che combina entrambi. Il prezzo del programma appare sul registro pubblico, ma non indica un tasso separato per ciascuna delle due rotte.

Il contributo del MEA comprende casi ed esercizi pratici. L’università presenta questo lavoro come complemento ai corsi, non come periodo di stage presso l’azienda. Inoltre annuncia le certificazioni dell’International Air Transport Association (IATA) oltre al certificato AUB. La scuola afferma che è un centro di formazione approvato dalla IATA. Questi titoli non sono né una licenza pilota né una promessa di noleggio.

Due lezioni alla settimana dopo le 17

La scuola prevede due sessioni settimanali faccia a faccia dopo 17 ore. I corsi sono rivolti, tra l’altro, a dirigenti aziendali e aeroportuali, professionisti della sicurezza e agenti che lavorano in enti normativi. AUB cita anche giovani laureati in trasporti, ingegneria o gestione e professionisti che cambiano settori. È richiesta la padronanza dell’inglese scritto e orale.

Il $4,800 è la tassa posta sulla data di consultazione. La scuola menziona riduzioni per l’iscrizione precoce e per i suoi ex studenti, senza indicare l’importo sulla sua carta. Ha pubblicato le registrazioni aperte il 21 novembre. La stessa pagina non ha fornito una data di entrata o una scadenza.

Un accordo di ricerca più ampio rispetto alla formazione

La formazione aeronautica AUB MEA è il primo progetto reso pubblico nell’ambito dell’accordo. L’università menziona anche il futuro lavoro sulle catene di approvvigionamento, l’ottimizzazione della rete, la qualità del servizio passeggeri e gli effetti ambientali delle operazioni. Questi sono ancora settori di cooperazione. L’annuncio non fornisce un programma di ricerca, un bilancio o un primo progetto comune in questi settori.

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