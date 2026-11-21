Il Ministero del Turismo compete con la gestione della Grotta Jeita. Le offerte amministrative e tecniche devono essere aperte il 16 dicembre. Le specifiche prevedono per quattro anni di contratto, una condivisione di ricavi e limiti di utilizzo per proteggere le gallerie e la loro acqua.

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Il Ministero del Turismo ha messo in competizione lo sfruttamento della grotta di Jeita. La comunicazione attiva fissa il 16 dicembre come data di deposito e apertura delle offerte amministrative e tecniche. Le specifiche richiedono al futuro operatore di riabilitare l’attrezzatura e regolare la presenza secondo lo stato della grotta.

A Kesrouan, il concorso copre un insieme più ampio delle due gallerie aperte ai visitatori: il ministero comprende anche funivie, treno elettrico, spazi di catering, negozi e parcheggi. Il futuro licenziatario sarà responsabile della sua riabilitazione, funzionamento e manutenzione. Il lavoro di sviluppo non è oggetto di un secondo ordine in questo fascicolo: fa parte degli obblighi del gestore, a sue spese come istruito agli offerenti.

Il 16 dicembre, offerte tecniche, non la scelta del direttore

La comunicazione attiva pubblicata sulla piattaforma Public Procurement Authority prevede un deposito mercoledì 16 dicembre 2026 fino alle ore 10 e l’apertura di file amministrativi e tecnici alle ore 11, presso il Ministero del Turismo. Il componente di pianificazione, anche pubblicato sulla piattaforma, indica il 13 dicembre. È l’avviso concorrenziale che dà il termine dettagliato per la presentazione. Non annuncia un’assegnazione per il 16 dicembre.

La scelta non è fatta direttamente al più alto offerente. Il dipartimento deve prima verificare le condizioni di partecipazione e valutare l’offerta tecnica. È solo allora che i file selezionati sono separati dalla quota di ricavi proposti allo Stato. Le specifiche sono redatte oltre quattro anni dall’entrata in vigore del contratto futuro. Questo periodo comprende la preparazione e il lavoro necessari, quindi il funzionamento e la consegna di strutture. Pertanto, la data di riunione non ci permette di dedurre l’inizio del lavoro o una modifica della data del manager.

Due azioni separate per lo Stato e il comune

Le istruzioni distinguono l’importo utilizzato per confrontare le offerte da ricavi riservati al comune. Per i primi due anni, il ritorno minimo allo Stato è fissato al 15% dei ricavi di biglietteria e di altri proventi operativivi esclusi dalla ristorazione; il restauro segue un calcolo separato, con una soglia del 7.5%. Il libro prevede un aumento delle quote dal terzo anno in poi. Queste sono regole minime o di calcolo, non percentuali del contratto futuro.

Il comune di Jeita deve ricevere il 12% delle ricevute da biglietti per adulti separatamente e l’11% delle ricevute da biglietti per bambini per tutta la durata del contratto. La sua quota non è utilizzata per classificare gli offerenti. Così, un’offerta che promette di più allo stato non cambia la quota riservata al comune. Queste percentuali non danno anche il futuro prezzo delle visite.

Visite di limite se l’ambiente sotterraneo si deteriora

Il componente tecnico richiede il monitoraggio di anidride carbonica, umidità e temperatura nelle gallerie. Nella galleria superiore, il documento prevede di rallentare le vendite dei biglietti e le partenze di gruppo se CO2 supera una soglia di gestione e quindi sospendere nuove voci se la concentrazione raggiunge il massimale provvisorio. La frequenza potrebbe essere aumentata solo se le indagini e lo stato delle formazioni minerali consentite. Il futuro manager non è quindi semplicemente un obiettivo di partecipazione: deve anche misurare l’effetto delle visite e sapere quando ridurre il tasso di visite.

Il libro richiede anche un piano di conservazione che copre perdite di prodotto, illuminazione, rifiuti e qualità dell’acqua del fiume. Esso prevede la riabilitazione e il monitoraggio dei tre impianti di depurazione presso il sito, analisi di laboratorio e la possibilità per il Ministero del Turismo di effettuare il proprio campionamento. Questi requisiti riguardano lo sfruttamento del turismo e gli scarichi dal sito. Non affidano al futuro titolare la gestione generale dell’acqua del bacino.

La prossima pietra miliare pubblica è la revisione delle offerte amministrative e tecniche. Il nome del gestore e la data effettiva del contratto possono essere determinati solo dalle decisioni e dai documenti che seguono questa sessione.

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