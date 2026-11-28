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Il secondo gruppo del 128esimo battaglione di fanteria irlandese è tornato a Dublino venerdì 27 novembre, dopo sei mesi in UNIFIL. Il tenente colonnello Damian Carroll, che ha comandato il battaglione, ha confermato all’aeroporto la fine di questa distribuzione. L’Irlanda non lascia ancora il Libano: il 69o gruppo di fanteria ha preso il controllo.

Il 128o battaglione fu inviato in Libano a maggio con 344 truppe, secondo le forze di difesa irlandesi. Una prima parte del contingente era già tornata a Dublino, secondo l’esercito irlandese. Il ritorno del secondo gruppo di venerdì conclude questa rotazione.

Una rotazione di 294 militari irlandesi

Il 69esimo gruppo ha 294 soldati irlandesi, secondo l’esercito. Ha partecipato al battaglione multinazionale, che ha riunito il personale irlandese, polacco e ungherese. Dublino aveva annunciato all’inizio di novembre che sarebbe stato il suo ultimo contingente distribuito nell’attuale missione UNIFIL. La cifra di 294 riguarda la rotazione irlandese, non l’intero numero di unità multinazionali.

Carroll ha spiegato a Dublino che il nuovo gruppo dovrebbe mantenere la capacità operativa mentre si prepara al ritiro. Ricordava che il suo battaglione era arrivato poco dopo la ripresa delle ostilità in primavera. Le operazioni poi riprese nei villaggi, compreso l’assistenza a persone sfollate internamente, prima che la missione iniziasse i preparativi per la partenza.

Fine del mandato non coincide con la partenza delle truppe

Il Consiglio di sicurezza ha stabilito il 31 dicembre 2026 come fine del mandato operativo dell’UNIFIL e successivamente ha pianificato una fase di discarica nel 2027. Nel mese di maggio, il governo irlandese ha approvato la conservazione dei suoi militari fino alla fine del mandato, seguita da una presenza per accompagnare il ritiro del personale e delle attrezzature. Le forze irlandesi si aspettano che il 69esimo gruppo inizi a ritirarsi all’inizio del 2027.

L’Irlanda ha partecipato all’UNIFIL fin dalla sua nascita nel 1978. Il ritorno del 128esimo Battaglione terminò una rotazione, ma non ebbe luogo né la completa partenza degli irlandesi né la cessazione delle operazioni di UNIFIL venerdì.

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