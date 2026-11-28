Baghdad chiuse Bashta, sul confine iraniano, e Al-Walid, sul lato siriano. Il ministro Fouad Hussein aveva rivelato il 7 novembre una più ampia richiesta americana, che riteneva impossibile da attuare.

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Le guardie di confine irachene chiusero il passaggio da Bashta, nella provincia curda di Halabja, e da Al-Walid, sul lato siriano. Il ministro degli Esteri iracheno Fouad Hussein ha rivelato il 7 novembre una richiesta americana di limitare il commercio di terra con l’Iran a due punti di attraversamento. Baghdad non ha annunciato che avrebbe implementato questa richiesta.

Il comandante delle guardie di frontiera irachene, Mohammed al-Saidi, ha annunciato giovedì 26 novembre, la chiusura di due passaggi precedentemente amministrati dalle autorità del Kurdistan iracheno. Bashta si trova nella provincia di Halabja, sul confine iraniano. L’attraversamento Al-Walid mirato da questa operazione è a nord di Rabia, sul confine siriano. Né è stato riconosciuto dalle autorità federali come un passaggio ufficiale di frontiera.

Un’applicazione americana rilasciata il 7 novembre

Fouad Hussein ha dichiarato il 7 novembre che il Tesoro degli Stati Uniti aveva formalmente chiesto all’Iraq di chiudere tutti e due i suoi incroci con l’Iran. Secondo il ministro, uno doveva essere in Kurdistan iracheno, l’altro nel resto del paese. Non ha identificato le due posizioni da tenere aperte. Il 13 novembre si è constatato che non è possibile attuare tale misura, citando i legami economici tra i due paesi e il costo della chiusura per la popolazione irachena.

Le decisioni prese a novembre non hanno seguito un movimento di chiusura uniforme. Il 10o, l’Autorità Irachena per le Poste di frontiera ha riaperto Al-Sheeb, nella provincia Maysan, a passeggeri e merci dopo il lavoro. Ha annunciato separatamente la chiusura temporanea di Mandali nella provincia di Diyala, a partire dal 13 novembre. Il 23 novembre, il presidente dell’Autorità ha negato la chiusura di Shalamcheh ai viaggiatori. Sul lato iraniano, il Ministero degli Interni ha riferito che un problema informatico aveva interrotto la liquidazione delle merci.

Baghdad prende possesso dei passaggi del Kurdistan

Il governo di Ali al-Zaïdi ordinò la chiusura di punti di attraversamento non ufficiali e il rafforzamento del controllo federale sulle entrate doganali e sul petrolio. Riferito dal Primo Ministro, la Corte suprema federale ha confermato il 25 novembre che Baghdad era competente a garantire le frontiere internazionali, anche nelle aree gestite dal Kurdistan. Ha ricordato, tuttavia, che la gestione doganale dovrebbe essere coordinata con le autorità regionali. Il governo curdo ha sfidato le misure federali e migliaia di persone hanno protestato a Erbil il 26 novembre.

La chiusura di Bashta è il cambiamento visto sul lato iraniano nell’annuncio del comando iracheno il 26 novembre. Martedì, il governo ha invocato la lotta contro il contrabbando per giustificare il suo intervento. Nessun ordine pubblico a Baghdad identifica i due post che resterebbero aperti se l’applicazione degli Stati Uniti fosse attuata.

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