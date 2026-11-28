Il CPI stima che il 21 per cento della popolazione analizzata in Libano sia in una crisi alimentare acuta o peggiore. La proiezione di aprile ha avanzato 24%. Tra i due esercizi, le condizioni del conflitto sono cambiate, ma anche la popolazione di riferimento e i confini di alcuni gruppi. Cosa possiamo confrontare?

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In Libano, il quadro di classificazione integrata per la sicurezza alimentare (ICF) ha stimato in aprile che il 24 per cento della popolazione analizzata sarebbe in crisi alimentare acuta o peggiore fino all’agosto 2026. La sua successiva valutazione, per settembre 2026 a febbraio 2027, ha ridotto la proporzione al 21%. La cifra è inferiore, ma i periodi, le ipotesi e parte della popolazione di riferimento sono cambiati.

Una proiezione riveduta, poi una nuova valutazione

Pubblicato il 29 aprile, la prima cifra non era il bilancio di cinque mesi da aprile ad agosto. È stata una proiezione, revisionata dopo l’escalation delle ostilità di marzo e successivi spostamenti. Il CPI ha stimato che circa 1,24 milioni su 5,19 milioni di persone sarebbero in fase 3 o superiore, la soglia per situazioni classificate come crisi o più gravi.

La relazione del 5 novembre si basa su una nuova analisi condotta dal 21 al 29 settembre. Esso combina le indagini familiari, le informazioni di accesso al mercato e al reddito, e i dati di viaggio e assistenza. Per settembre 2026 a febbraio 2027, la tabella nazionale contiene circa 1.05 milioni di persone in fase 3 o più, su 5.03 milioni analizzati. Non si tratta di una dichiarazione finale fatta dopo febbraio, ma di una valutazione del cosiddetto periodo « attuale » nella relazione.

Popolazione di riferimento anche cambiato

Entrambi gli esercizi conservano le stesse quattro principali categorie di popolazione, senza necessariamente misurarle sullo stesso perimetro. Così, le persone che arrivarono dalla Siria dopo dicembre 2024 sono state contate in tre unità analitiche in aprile; l’esercizio di settembre li classifica in un’unità nazionale. Per i rifugiati siriani più affermati, il CPI è aumentato da 25 a 21 unità e da un milione a circa 820.000 addetti di riferimento. Queste persone provengono dalla pianificazione umanitaria. La loro differenza non ammonta a un certo numero di partenze registrate.

Per i residenti libanesi, la forza lavoro di riferimento nazionale rimane di circa 3,86 milioni. Tuttavia, lo stesso totale nazionale non garantisce confronti locali a portata costante. Nel mese di aprile, gli sfollati interni erano stati collegati al loro quartiere di arrivo. CPIL avverte che le revisioni alla distribuzione geografica cambiano la lettura dei risultati, soprattutto quando diversi distretti sono raggruppati a causa di dati insufficienti. I due totali nazionali possono essere riconciliati per comprendere l’ordine di grandezza; Non è possibile dedurre lo sviluppo di un comune o confrontare direttamente tutti i sottogruppi.

Ciò che il divario non misura

Il Programma Alimentare Mondiale collega in parte il declino ai cambiamenti dell’intensità e dello spostamento dei conflitti fin dal loro picco. Tuttavia, le due relazioni non consentono la parte della differenza dovuta ad ogni fattore da isolare, né di seguire le stesse famiglie da un periodo all’altro. Sottrarre 1,05 milioni da 1,24 milioni non dà quindi il numero di persone emerse dalla crisi. Alcune famiglie potrebbero aver visto migliorare la loro situazione mentre altre si stanno muovendo nella direzione opposta, senza tabelle nazionali che mostrano quanto.

Lo scenario seguente illustra perché la proporzione dovrebbe essere letta anche con il suo denominatore. Da marzo a luglio 2027, il CPI proietta nuovamente il 24%, ma su una base di pianificazione di 4,81 milioni, circa 1,15 milioni di persone in crisi o peggio. Questo non è né il ritorno alla stessa forza di aprile 2026, né un risultato già raggiunto. In particolare, la proiezione tiene conto del finanziamento degli aiuti che non è stato confermato per giugno e luglio al momento dell’analisi. Questo punto è un’ipotesi di scenario, non l’annuncio di un’interruzione.

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