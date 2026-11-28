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Un decreto entrato in vigore sabato 28 novembre modifica tre regole applicabili alle persone registrate in Francia Travail: la disponibilità a lavorare durante determinate vacanze, la dichiarazione di una mossa per i beneficiari RSA e le conseguenze di un mancato aggiornamento automatico di una parte delle persone registrate.

Paternità e adozione: Distinguished Disponibilità di registrazione

Il decreto del 24 novembre aggiunge paternità e adozione ai motivi di cambiamento previsto nel Codice del Lavoro. Esso rimuove anche la disposizione che ha permesso a un richiedente di lavorare sul congedo di paternità di essere immediatamente disponibile per l’occupazione. Secondo la comunicazione del testo, questa regola di disponibilità è adattata anche al congedo di adozione e al congedo di nascita supplementare. Il testo non modifica la durata del congedo e non introduce una nuova indennità di disoccupazione.

In pratica, la situazione è cambiata. Essere temporaneamente non disponibile non significa in sé essere non registrati. La qualificazione del periodo e le norme che regolano il pagamento di un’indennità durante un congedo sono passi separati.

RSA: una mossa dichiarata al circuito dei benefici

I beneficiari del reddito solidale attivo lasciano il regime ordinario di dichiarazione di cambiamento di domicilio in Francia Travail. La loro dichiarazione segue ora le regole del RSA stabilite nel Codice di Azione Sociale e Famiglie. La comunicazione del decreto specifica che France Travail può tener conto di una modifica dell’indirizzo dichiarato al fondo di assegni familiari, senza imporre la stessa dichiarazione sull’operatore una seconda volta. Questa disposizione si applica alla casa, non a tutte le modifiche.

Una misura transitoria estesa di due anni

Il decreto rinvia dal 1o gennaio 2027 al 1o gennaio 2029 la scadenza di una misura volta a impedire l’inosservanza dell’aggiornamento da portare alla deregistrazione di pubblici registrati automaticamente, ma non monitorati né compensati da France Travail. Questo differimento non estende il periodo di sconto mensile per altri richiedenti. La modifica riguarda una specifica categoria di registranti, non la regola generale di rinnovo.

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