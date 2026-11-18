L’AOP Fort des Rousses County, aperta 24 mesi, ha vinto i World Cheeseries Awards a Cordoba il 12 novembre. Un set ha tagliato una finitura stretta. Torna al concorso, il prodotto premiato e il lavoro di raffinazione dietro questo premio internazionale assegnato nel 2026.

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Il campione è una raffinata contea francese per 24 mesi. AOP County Fort des Rousses, presentato dalla Fromageries Arnaud sotto il marchio JuraFlore, ha vinto il World Champion Cheese 2026 ai World Cheese Awards. Il concorso Guild of Fine Food si è tenuto il 12 novembre a Cordoba, in Spagna, e non il 18 novembre, quando il risultato ha continuato a circolare.

L’elenco ufficiale identifica specificamente il vincitore: « PDO County Fort des Rousses 24 Mesi ». DOP è l’equivalente inglese della DOP, la denominazione di origine protetta. Il premio riconosce questo formaggio presentato al concorso; Non corona indistintamente tutte le contee o tutta la produzione francese.

Tre formaggi uguali, una selezione decisiva

La finale contro tre candidati ha raggiunto lo stesso totale di 81 punti: la contea delle caserie Arnaud, la l-ossau-iraty d-Agour, anche francese, e la gruyère AOP Réserve della fabbrica di formaggio Rossens villaggio, raffinata da Gourmino, Svizzera.

Secondo il conto dell’organizzatore, una procedura di separazione basata sulla rimozione delle note estreme ha permesso di designare la contea. Il tavolo finalista mantiene i punteggi iniziali. Inoltre specifica che i formaggi con lo stesso totale sono classificati in ordine alfabetico: la semplice posizione in questa lista non è quindi sufficiente per ricostruire tutti i luoghi dopo la separazione.

In particolare, la giuria ha mantenuto la complessità aromatica e l’evoluzione dei sapori in bocca al vincitore. È un apprezzamento dei assaggiatori, non una misura che stabilisce la superiorità universale su tutti gli altri formaggi.

5.330 candidati e diverse fasi di selezione

La selezione comprendeva 5.330 formaggi. La tavola finalista ufficiale comprende 270 giudici, 108 distinzioni Super Gold e 14 formaggi selezionati per la fase finale. Questa successione di livelli distingue il titolo supremo dalle medaglie premiate durante la competizione.

La prima valutazione avviene ciecamente ed esamina in particolare l’aspetto, gli aromi, la consistenza e il gusto. I migliori candidati poi passare prima di una giuria stretta. La lista per categoria conferma che la contea di Fort des Rousses riceve anche il titolo di miglior formaggio francese di questa edizione.

Due anni di raffinazione in una vecchia fortezza

Dietro il nome del vincitore ci sono tre diversi punti di riferimento: le Formaggi Arnaud sono la casa elencata nella lista, JuraFlore il suo marchio, e il Fort des Rousses il luogo di raffinazione. Quest’ultimo si trova nella Haut-Jura, ad un’altitudine di 1,150 metri.

Secondo la presentazione del produttore, l’ex fortezza è stata costruita in cantine di raffinazione nel 1997. Le sue camere a volta e gallerie ospitano più di 100.000 lapidi. Questa figura descrive l’intero sito, non un lotto molto apprezzato a Cordoba.

Il lavoro non è semplicemente per immagazzinare il formaggio per due anni. JuraFlore descrive un follow-up della maturità e della texture di ogni ruota e poi si sposta alle cantine adattate alla sua evoluzione. Il ruolo del raffinatore viene quindi dopo la fabbricazione e accompagna lo sviluppo del prodotto.

Un’età precisa, non una ricetta unica per la buona contea

L’interfassione della contea ricorda che questa pasta pressata cotta è fatta con latte crudo nel massiccio del Giura, in formaggi chiamati campi di frutta. Solo Montbéliarde e Simmental French riproducono il latte. La raffinazione richiede almeno quattro mesi; Alcune ruote rimangono in cantina dodici, diciotto, ventiquattro mesi o più.

« 24 mesi » è quindi essenziale per identificare il riferimento pluripremiato, ma non è sufficiente per trasformare qualsiasi contea di questa età in un campione. Si verificano anche l’origine del latte, la fabbricazione, le condizioni di maturazione e la selezione della ruota. Per il consumatore, il benchmark verificabile rimane il nome completo del vincitore e il suo concorso: AOP County Fort des Rousses 24 mesi, Fromageries Arnaud, World Cheese Awards 2026.

Fotografia illustrativa: fetta della contea fotografata il 24 ottobre 2010, senza identificazione alla ruota premiata nel 2026. Myrabella / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0. Composizione Libnanews sotto la stessa licenza; intera fotografia conservata.

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