Prodotti di colonia, false origini e dazi doganali: un’indagine documenta i difetti dei controlli europei. La giustizia richiede un’etichettatura precisa, mentre i divieti variano da paese a paese. In Francia, il 19 novembre si prevede un testo parlamentare, senza tuttavia costituire una legge adottata e applicabile.

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I prodotti agricoli provenienti dagli insediamenti israeliani arrivano sui mercati europei con documenti che li presentano come israeliani. Un sondaggio pubblicato nel giugno 2026 da Global Echo, basato su migliaia di file commerciali, descrive anomalie di origine e richieste di preferenze doganali indebite. Il governo olandese le ha dato una risposta ufficiale. A Parigi, il 19 novembre si terrà una proposta di divieto commerciale.

Questi elementi non significano che qualsiasi vendita di prodotti coloniali sarebbe già vietata in tutta Europa. Tre regimi devono essere distinti: informazioni sui consumatori, vantaggi tariffari all’importazione e divieti di commercio nazionali. Una merce può violare i primi due senza essere soggetta a un embargo europeo generale.

Quali documenti dell’indagine sul commercio agricolo

InImportazione dell’occupazioneGlobal Echo ha studiato più di 30.000 documenti, coprendo in particolare 5.900 spedizioni in Europa tra ottobre 2017 e febbraio 2026. L’organizzazione collega il 17,2% di queste spedizioni a prodotti coloniali; la proporzione ha raggiunto il 19,2% nel suo sottocampo UE. Queste non sono stime di tutte le importazioni europee.

Essa identifica inoltre 340 prove di origine problematice su 2.040 esaminate, relative a 13,09 milioni di euro di merci. Questo importo non è quello dei dazi doganali evasi.

Un certificato riprodotto nella relazione, datato 23 luglio 2023, riguarda 7,818,1 kg di mango esportati in TOFF nei Paesi Bassi. Ha menzionato Israele e una regione fitosanitaria che l’organizzazione si trova nel Golan occupato. TOFF non ha risposto alla sua richiesta di commento, secondo Global Echo.

Queste esposizioni costituiscono elementi di indagine, non convinzioni. I documenti raccolti non rappresentano necessariamente il fascicolo presentato alla dogana; pertanto non dimostrano, per ogni lotto, che è stata effettivamente concessa un’esenzione.

La risposta olandese non vale la pena

In unlettera al Parlamento del 31 agosto 2026Il ministro olandese della cooperazione per il commercio estero e lo sviluppo, Sjoerd Sjoerdsma, ha risposto a questa relazione. Il governo condanna la circonvenzione degli obblighi europei di origine e ricorda che i consumatori devono conoscere l’origine dei prodotti delle colonie.

La lettera afferma che i Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione europea il 15 giugno di analizzare la conformità e il monitoraggio. Sostiene il loro rafforzamento. Questa reazione stabilisce che il caso è stato portato a livello governativo; non determina la responsabilità individuale delle imprese menzionate nell’indagine.

Sull’etichetta, « Israel » non è abbastanza

L’obbligo è stabilito dalsentenza C-363/18 del 12 novembre 2019Riferito nel caso tra Vignoble Psagot e il ministro francese dell’economia, la Corte di giustizia dell’Unione europea esige che i prodotti alimentari originari di un territorio occupato indichino tale territorio e, quando provengono da una colonia israeliana, tale origine specifica.

La Corte distingue la Cisgiordania, tra cui Gerusalemme Est, e il Golan dal territorio israeliano. Un’indicazione che questi alimenti provengono da Israele può ingannare il consumatore. L’unico indirizzo del produttore non sostituisce l’indicazione richiesta.

La decisione riguarda le informazioni alimentari, non un divieto generale in vendita. Ricorda inoltre che gli insediamenti stanno implementando una politica di trasferimento della popolazione contraria al diritto umanitario internazionale. La liceità della colonizzazione e la qualificazione legale di una transazione commerciale rimangono due questioni distinte.

Al confine, nessuna preferenza tariffaria per le colonie

Il secondo controllo riguarda i dazi doganali. Theistruzioni attuali della Commissione europeaescludere le merci prodotte in località idonee a beneficiare dell’accordo UE-Israele.

La prova di origine deve identificare il luogo di produzione e il suo codice postale. Una sede legale, un indirizzo commerciale o un luogo di spedizione non sostituisce il luogo in cui la produzione ha dato la sua origine alla proprietà. Per una spedizione che combina diverse fonti, l’ammissibilità deve essere stabilita per ogni prodotto o quantità interessata.

Il codice doganale Y864 viene utilizzato per dichiarare un’applicazione ammissibile di preferenza. Non costituisce un certificato universale di legalità o un marchio destinato al consumatore. L’eliminazione di una tariffa ridotta da sola non equivale a vietare le importazioni.

Brita: un precedente giudiziario, non un nuovo caso

La litigazione non è teorica. Incaso Brita, provato il 25 febbraio 2010apparecchi di gassificazione dell’acqua, accessori e sciroppi fabbricati da Soda-Club in Mishor Adumim, Cisgiordania, erano stati dichiarati di origine israeliana per il trattamento preferenziale in Germania.

L’ECJ ha confermato che i prodotti della Cisgiordania non rientrano nell’ambito territoriale dell’accordo con Israele. Le dogane tedesche potrebbero rifiutare la preferenza, e l’affermazione delle autorità israeliane non le ha vincolate quando il luogo effettivo di fabbricazione non è stato sufficientemente specificato. Questo vecchio caso illustra il meccanismo giuridico; non consente alle imprese interessate di essere assegnata una violazione esistente.

In Irlanda, un divieto ora efficace

Le misure nazionali vanno oltre. Thedogane irlandesirelazione che la legge del 2026 che vieta l’importazione di beni da insediamenti nel territorio palestinese occupato è entrata in vigore il 15 settembre.

L’importazione da codici postali designati costituisce un reato doganale, con poteri di confisca e confisca. Un’eccezione riguarda i beni non commerciali nei bagagli personali destinati all’uso o al consumo da parte del viaggiatore. Per i codici che coprono sia Israele che un territorio occupato, un’esenzione può essere concessa se l’origine non-coloniale effettiva è dimostrata.

Questo è un divieto nazionale verificabile, il cui scopo non deve essere esteso automaticamente a tutti gli Stati europei.

Francia: un testo di discussione, non ancora una legge

The9 settembre, il Quai d’Orsayaveva annunciato una decisione politica di vietare i prodotti di regolamento, specificando che le sue modalità legali e tecniche sono rimaste a essere sviluppate. Questo annuncio non era quindi sufficiente a stabilire un’entrata in vigore.

Thefile dell’Assemblea Nazionaledal 19 novembre, Olivier Faure e diversi suoi colleghi hanno discusso la proposta. La commissione per gli affari economici ha adottato una versione il 9 novembre.

Thetesto della commissionel’obiettivo è quello di importare, acquistare e commercializzare, così come alcuni servizi relativi alle colonie. Esso comprende prodotti che incorporano componenti da loro e prevede obblighi di controllo originali. I servizi umanitari o a beneficio delle popolazioni palestinesi e siriane si distinguono per i servizi proibiti.

Questa zona supera l’etichettatura. A partire dal 18 novembre, resta il testo di una proposta parlamentare, fatta eccezione per gli emendamenti e la cui adozione definitiva non è raggiunta.

Londra distingue le sanzioni e le future embargo commerciali

Thecomunicato britannico del 17 novembreessa fa anche questa distinzione: le sanzioni contro otto società collegate agli insediamenti sono efficaci, ma la legislazione che vieta l’importazione di prodotti di regolamento è ancora preparata separatamente. Questo punto integra ilmisure già dettagliate da Libnanews.

La vendita illegale deve quindi essere caratterizzata con precisione: origine alimentare ingannevole, preferenza tariffaria indebita o violazione di un divieto applicabile nel paese interessato. I documenti raccolti sui settori agricoli danno luogo a controlli mirati. Essi non esentano dall’istituzione, per ciascuna transazione, della prova effettiva, della dichiarazione depositata e del dazio effettivamente applicabile.

Illustrazione: Archivio vista di MaRon Almog, licenzaCC BY 2.0. Foto completa ridimensionata, rivestita Libnanews. Non rappresenta un lotto agricolo o una struttura coinvolta nell’indagine.

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