A Qalqilya, i rappresentanti palestinesi hanno sfidato i tagli nei servizi ospedalieri UNRWA. L’agenzia descrive una crisi finanziaria globale, ma non lo sottolinea nel suo recente discorso. Le chiusure di dipartimento, i progetti di conversione e la cessazione totale delle cure devono rimanere distinte per comprendere i problemi dei pazienti.

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A Qalqilya, nella Cisgiordania occupata, la sfida dei tagli di servizio all’ospedale UNRWA continua sullo sfondo della crisi finanziaria dell’Agenzia. I rappresentanti palestinesi hanno chiesto la riapertura dei dipartimenti e hanno denunciato una trasformazione del ruolo dell’istituzione. Dobbiamo distinguere queste restrizioni già denunciate, i progetti controversi e una chiusura totale: i documenti esaminati non ci permettono di affermare che ogni attività medica è cessata.

Due servizi al centro delle affermazioni

Il 10 novembre 2026, rappresentanti delle istituzioni ufficiali, il comitato del popolo per i servizi di rifugiati e residenti locali hanno dimostrato nel tribunale ospedaliero. Mohammad Khader, rappresentante del governatore, difese la continuazione dell’istituzione e respinse la chiusura o ulteriori riduzioni.

Il presidente del comitato popolare, Abdel Rahim Jabr, ha chiesto la riapertura della medicina interna e della maternità, nonché la protezione dei diritti dei lavoratori. Le sue affermazioni riguardano specifiche funzioni ospedaliere, non solo la presenza di un edificio o di una reception medica.

La sfida riguarda quindi la natura della cura che deve rimanere accessibile. Mantenere consultazioni ambulatoriale non risponde necessariamente a una richiesta di reintegrare i servizi ospedalieri.

Una preoccupazione documentata per diversi mesi

La mobilitazione di novembre non ha segnato l’inizio del caso. In un comunicato del 30 aprile, il Dipartimento per gli Affari Rifugiati dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina ha già segnalato una richiesta di riapertura della medicina interna e dei servizi di maternità a Qalqilya.

La sua testa, Ahmad Abu Holi, aveva sollevato questo problema con un rappresentante dell’ufficio del Coordinatore Speciale delle Nazioni Unite. Ha anche chiesto lo sviluppo dei benefici ospedalieri. Questo documento stabilisce l’anzianità della preoccupazione. Non costituisce un inventario aggiornato dei servizi aperti a novembre.

L’OLP denuncia un cambiamento di modello in Qalqilya

Un altro rapporto del Dipartimento per gli Affari Rifugiati, aggiornato il 2 novembre, descrive una mobilitazione al campo Balata. Il capo del dipartimento della Cisgiordania settentrionale, Nisrine Thouqan, ha denunciato la chiusura dei servizi essenziali e il trasferimento di medici e infermieri ad altri centri sanitari.

Ha indicato che il fascicolo era stato esaminato alla riunione del comitato esecutivo dell’OLP il 25 ottobre. Un team di follow-up è stato istituito tra il Dipartimento dei Rifugiati e il Ministero degli Affari Esteri palestinese.

Nella stessa relazione, Mohammad Abu Kashk, che rappresenta i comitati del popolo, ha sfidato un progetto per trasformare l’ospedale in cliniche. Questa è la descrizione e la posizione dei rappresentanti palestinesi. Il testo non fornisce una decisione amministrativa dettagliata da parte dell’UNRWA con il suo calendario di attuazione.

L’Agenzia descrive i suoi vincoli finanziari globali

Il 12 novembre, davanti al Quarto Comitato dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Commissario Generale dell’UNRWA, Christian Saunders, ha stimato il disavanzo di bilancio da 2026 milioni a 250 milioni di dollari. Tale importo comprende una caduta in contanti di circa 70 milioni: le due cifre non devono essere aggiunte insieme.

Ha avvertito che i vincoli finanziari potrebbero imporre altre decisioni di lavoro. Ha anche confermato una revisione delle attività e del modello di consegna, pur affermando che non voleva smantellare l’agenzia o cambiare il suo mandato.

Questo discorso non menziona Qalqilya. Esso illumina i vincoli generali, ma non conferma l’esatta misura dell’ospedale o una data di chiusura. Non può quindi essere utilizzato come risposta specifica a ciascuna carica locale.

I contratti dei dipendenti diventano un altro punto di tensione

Il 15 novembre, il Dipartimento per gli Affari Rifugiati dell’OLP ha denunciato una misura relativa a oltre 3.000 dipendenti dell’UNRWA a Gaza con meno di 13 anni di servizio. Egli sostiene che sono tenuti a firmare contratti temporanei di tre mesi.

Ahmad Abu Holi ritiene che questa conversione indebolisce i dipendenti e potrebbe prepararsi per non-rinnovamento. Questa interpretazione deve rimanere attribuita all’OLP: non dimostra che tutti questi dipendenti siano già stati licenziati. Inoltre non copre un personale di 3.000 al Qalqilya Hospital.

Questi due casi mostrano sfide separate ai risparmi previsti: da un lato, il contenuto dell’offerta ospedaliera; dall’altro, la stabilità del lavoro. Riunendoli sotto un unico annuncio di chiusura generale, cancellarebbero le differenze tra territori, decisioni e conseguenze.

Cosa rimane da chiarire per i pazienti

Il punto chiave è ora uno stato di gioco dettagliato: servizi effettivamente mantenuti, possibilità di ammissione, orientamenti ad altri stabilimenti e condizioni per la possibile riapertura. Le posizioni pubbliche documentano preoccupazione e conflitto sul futuro dell’ospedale. Non sostituiscono questa valutazione operativa, che è essenziale per misurare gli effetti delle restrizioni sui pazienti.

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