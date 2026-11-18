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Il collegamento elettrico tra Turchia e Aleppo ha fatto un passo tecnico. Il 17 novembre 2026, la Compagnia di Elettricità siriana annunciò che la posta di Aleppo F aveva ricevuto con successo alta tensione dalla linea transfrontaliera. Questo annuncio viene dopo il completamento del lavoro di riabilitazione e scambi tra operatori in entrambi i paesi. Tuttavia, non indica il potere effettivamente consegnato o il guadagno di potere già visto tra gli abitanti.

Aleppo riceve alta tensione dalla Turchia

Il direttore generale della società, Omar Chaqrouq, ha elogiato il lavoro delle squadre di trasporto dell’elettricità settentrionale e il loro coordinamento con il lato turco. L’operatore presenta la connessione come mezzo per stabilizzare la rete e migliorare le ore di fornitura nel governatorato.

Il punto confermato riguarda quindi la ricezione di alta tensione al post. Non fornisce un record di consegna giornaliero, un elenco di quartieri alimentati, o un programma di riduzione di razione crittografata. La portata di questa fase deve essere valutata senza assegnarle i risultati che l’operatore non ha ancora pubblicato.

Una linea riabilitata, quindi impostazioni operative

Il 29 ottobre, la Società di Elettricità siriana ha annunciato il completamento dei lavori di ingegneria tecnica e civile sul collegamento di 400 chilogrammi tra Aleppo F e Birecik. La sua testa di distribuzione, Khaled Abu Day, si era poi scambiata tramite videoconferenza con l’operatore turco del sistema di trasmissione, TEİAş.

La discussione si è concentrata sui meccanismi operativi, sul coordinamento del team e sui requisiti di sicurezza. L’obiettivo annunciato era quello di trasferire fino a 500 megawatt di potenza, secondo un’operazione di isola elettrica, alle aree di destinazione.

Queste due comunicazioni non descrivono lo stesso momento. Nel mese di ottobre, l’obiettivo era quello di prepararsi al funzionamento dopo la riabilitazione delle infrastrutture. Nel mese di novembre, l’operatore ha annunciato la ricezione di alta tensione. La continuità e il livello dei trasferimenti rimangono indicatori distinti da documentare.

Che cosa significa il soffitto di 500 megawatt

La tabella TEİAş per il 2026 mostra una capacità di trasferimento netta di esportazione fino a 500 megawatt sull’asse Birecik HES-Aleppo da settembre a dicembre. I primi otto mesi mostrano zero su questo link. Si tratta di una capacità di trasferimento pubblicata dalla AIFM, non di una serie di misure di commercio effettivo.

Altri collegamenti hanno i loro soffitti. Per novembre, TEŠAş riporta fino a 100 megawatt su Reyhanlı–Afrin e 180 megawatt su Reyhanlı-Harem. Il collegamento Elbeyli-Çobanbey è zero per gli ultimi tre mesi dell’anno, dopo un soffitto di 100 megawatt fino a settembre.

Sarebbe quindi errato assegnare i 500 megawatt a Reyhanlı o presentare l’aggiunta di queste capacità come consegna permanente alla Siria. Un limite di trasferimento, un potere effettivamente chiamato e una quantità di energia consegnata durante un giorno non sono intercambiabili.

La produzione locale segue un altro calendario

Anche la connessione turca non deve essere confusa con la riabilitazione della centrale termica ad Aleppo. Il 15 novembre, la Società siriana di Elettricità ha firmato un accordo con la società ceca Energy Care per le unità due, tre e quattro, con una capacità nominale totale di 639 megawatt.

Il Ministro dell’Energia Mohammad al-Bashir ha annunciato un valore di 93 milioni di dollari. Secondo il direttore dello stabilimento, Imad Abu Ali, la durata prevista è di trenta mesi per la seconda unità, diciotto per la terza e ventiquattro per la quarta, con lavori effettuati simultaneamente. Il rappresentante dell’azienda collega l’avvio alla preparazione logistica del sito.

Questa capacità aggiuntiva rimane quindi legata al lavoro futuro. Non può essere aggiunto alle importazioni come se fosse già disponibile. La riabilitazione della rete transfrontaliera e quella dei gruppi di produzione sono due progetti complementari, ma i loro risultati non sono misurati allo stesso ritmo.

Il prossimo test è per gli utenti

Per valutare il futuro, saranno necessari dati sul trasferimento effettivo di potenza, la sua disponibilità e distribuzione. Il successo tecnico annunciato ad Aleppo F è un passo in avanti identificato. La misura del suo utile giornaliero richiederà un bilancio operativo e programmi di servizio, piuttosto che una semplice ripresa della capacità nominale.

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