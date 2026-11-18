La Corea del Sud rafforza i controlli del Suneung il 19 novembre dopo la frode agli esami professionali. Gli occhiali ispezionati, i pulsanti coperti e i rifornimenti limitati devono limitare i dispositivi nascosti. Il regime solleva vincoli pratici e giuridici, mentre l’inasprimento annunciato delle sanzioni richiede ancora un lavoro legislativo.

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In Corea del Sud, la lotta contro il tradimento raggiunge i bottoni della camicia. Per il Suneung del 19 novembre 2026, un esame di ingresso universitario nazionale per l’anno accademico 2027, le autorità hanno annunciato ispezioni di occhiali, abbigliamento e effetti personali. Lo schema, rinforzato il 17 e 18 novembre, comprende dispositivi miniaturizzati in grado di trasmettere domande all’intelligenza artificiale.

Questa non è una frode già trovata durante questa sessione. L’avviso proviene da un caso separato che coinvolge esami professionali, compreso quello del consulente fiscale. La risposta del governo è quella di impedire che il processo venga trasposto alla riunione universitaria senza ritardarlo.

Occhiali con bottoni, un’ispezione estesa

Nel suo annuncio del 17 novembre, pubblicato dal Policy Briefing Government Portal, il Premier Han Seong-sook ha descritto un primo controllo degli occhiali posti sui tavoli. I bottoni devono essere coperti con adesivi, le maniche sollevate e i collari controllati. I vetri saranno riesaminati in ogni periodo; Un’ispezione degli oggetti detenuti è prevista prima del terzo test.

La distinzione tra occhiali ordinari e attrezzature connesse diventa così un compito di monitoraggio. La misura non significa che i candidati che indossano occhiali sono sospettati individualmente. Esso estende il controllo a un oggetto comune che può sembrare un dispositivo elettronico.

Secondo il conteggio riportato da Yonhap, gli altri 8.400 ufficiali dovrebbero raggiungere circa 75.000 supervisori in 1.312 centri. Questo include circa 1.800 persone specializzate in dispositivi intelligenti e 6.600 dedicati ai corridoi. I telefoni e altri dispositivi presentati nonostante il divieto deve essere spento e consegnato prima del primo test. La loro conservazione, anche senza uso, è soggetta a una classificazione delle frodi.

Un messaggio di avviso dovrebbe anche essere inviato prima del test per aiutare a identificare i telefoni non consegnati. Questa è una misura di rilevamento annunciata, non la garanzia che nessun terminale rimarrà nascosto.

Forniture personali anche limitate

Il Ministero dell’Istruzione ha aggiunto una regola su attrezzature di scrittura il 18 novembre: tra forniture personali, solo matite nere sono ammessi. I feltri neri per fogli di risposta, nastri bianchi, gomme e matite devono essere forniti dai centri, non singolarmente. Ciò è indicato nella comunicazione del governo su ulteriori precauzioni.

Il cambiamento riguarda quindi anche oggetti senza apparente connessione. Il problema non è più solo per individuare un telefono visibile, ma per controllare che cosa entra nella stanza e può essere utilizzato per catturare o trasmettere informazioni.

Una sicurezza che mantiene limiti

Tuttavia, Korea Herald segnala un importante limite legale: le autorità non hanno una base per ricerche corporee diffuse senza il consenso. L’uso di metal detector deve essere sospettato. Il quotidiano cita anche le preoccupazioni delle organizzazioni di insegnamento per quanto riguarda le istruzioni tardive, l’onere aggiuntivo e le difficoltà di contatto fisico con i candidati.

Il programma rimane invariato: arrivo prima del 0810 e inizio al 0840 tempo coreano. Pertanto, questi audit dovranno essere integrati in un’organizzazione già centralizzata. Le restrizioni Wi-Fi nei centri non possono rimuovere tutte le connessioni private o i dati mobili. Controllare gli oggetti e interrompere alcune comunicazioni sono due leve diverse; nessuno solo prova l’assenza di frode.

Dieci anni di esclusione: legislazione ancora più dura

Il governo vuole estendere il periodo di proibizione da uno a dieci anni in caso di frode. Ma il suo annuncio afferma che deve consultare l’Assemblea nazionale per consentire l’applicazione dell’indurimento da questa sessione. Sarebbe quindi errato presentare i dieci anni come una nuova penalità che è già automaticamente applicabile.

La cooperazione ricercata con le aziende tecnologiche riguarda anche le indagini post-test, in particolare nel caso di presunta trasmissione di immagini di soggetti a un’intelligenza artificiale. Non è né prova di accesso universale agli scambi degli utenti, né prova di un sistema in grado di identificare tutti i truffatori senza errori. Il meccanismo del 19 novembre dovrà essere valutato sulla base della sua attuazione e dei fatti stabiliti, non solo il numero di assegni annunciati.

Illustrazione: occhiali ordinari di fronte a uno schermo del computer. Questa fotografia non mostra alcun apparecchio di frode identificato o la scena di esame in Corea del Sud. Kevin Ku / Pexels, licenza Pexels; vestizione Libnanews, fotografia tenuta in pieno.

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