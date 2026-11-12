Uffici di cambio: servizi autorizzati in Libano

Gli uffici di cambio libanesi hanno avuto un quadro riorganizzato dal settembre 2026. La decisione 13837 distingue i servizi autorizzati per categoria e mantiene una chiara frontiera con le attività bancarie. Per il cliente, ci sono tre audit: accreditamento, il servizio proposto e i termini e le condizioni per la restituzione dei fondi. Tuttavia, gli stabilimenti già approvati beneficiano di un periodo di conformità. Adozione da parte della Commissione in data 18 agosto. Esso riunisce le condizioni per la creazione e il funzionamento di istituzioni di scambio estere. La sua entrata in vigore non significa che ogni istituzione ha tutte le autorizzazioni necessarie immediatamente. Né trasforma un contatore di cambio in una banca.

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Gli uffici di cambio libanesi hanno avuto un quadro riorganizzato dal settembre 2026. La decisione 13837 distingue i servizi autorizzati per categoria e mantiene una chiara frontiera con le attività bancarie. Per il cliente, ci sono tre audit: accreditamento, il servizio proposto e i termini e le condizioni per la restituzione dei fondi. Tuttavia, gli stabilimenti già approvati beneficiano di un periodo di conformità.

Adozione da parte della Commissione in data 18 agosto. Esso riunisce le condizioni per la creazione e il funzionamento di istituzioni di scambio estere. La sua entrata in vigore non significa che ogni istituzione ha tutte le autorizzazioni necessarie immediatamente. Né trasforma un contatore di cambio in una banca.

Uffici di cambio: verifica della categoria autorizzata

Il primo punto di riferimento è l’elenco della Banca del Libano. I documenti, la corrispondenza, la pubblicità e qualsiasi sito del professionista devono indicare il suo numero di registrazione. Essi devono anche specificare la categoria dei servizi autorizzati. Il segno deve portare il suo nome approvato, senza nessun altro nome commerciale.

Categorie A e B possono acquistare e vendere valute. Possono anche influenzare parti metalliche e metalli preziosi. Ma la categoria B è limitata a metalli preziosi di peso inferiore a 1.000 grammi. Entrambe le categorie possono agire come agenti di fornitori di pagamento elettronici alle condizioni previste dai testi.

La categoria A ha una possibilità aggiuntiva: carte bancarie prepagate. Tale attività rimane soggetta a previa autorizzazione e ad un contratto con una banca o un istituto finanziario autorizzato. La carta deve essere emessa per conto del titolare da tale istituzione partner. L’ufficio di cambio non diventa quindi l’emittente bancaria.

Categoria Attività da distinguere Determinazione del limite A Scambio, metalli preziosi e alcuni servizi complementari Condizioni speciali per carte prepagate B Cambiamento e metalli preziosi Metalli preziosi meno di 1000 grammi A1 Trasporto transfrontaliero di banconote e metalli preziosi Approvazione supplementare per la categoria A A2 Trasferimenti di tipo Hawala Approvazione supplementare per la categoria A

Le voci A1 e A2 non derivano automaticamente dalla categoria A. Richiedono un’autorizzazione pulita, un aumento del capitale e il pagamento della tassa corrispondente. Un’istituzione autorizzata a modificare le banconote non può quindi dedurre da questa attività un diritto generale al trasferimento di denaro.

Un importo lasciato al banco non diventa un deposito

I regolamenti vietano agli uffici di cambio stranieri di ricevere depositi ai sensi del Codice di Valuta e Credito. Inoltre vieta la pubblicità e l’apertura di conti di deposito temporanei o transitori. I professionisti non possono offrire credito, gestire fondi per i loro clienti o concedere prestiti, strutture e garanzie.

Questa separazione protegge la comprensione dell’operazione. Uno sconto di biglietti per acquistare un’altra valuta è uno scambio specificato. Non deve essere presentato come un risparmio posto con il cambiante. Le bilance di regolamento tra i professionisti sono anche una funzione specifica. Non costituiscono conti bancari o depositi dei clienti.

Il testo vieta inoltre all’ufficio di cambio di depositare contanti direttamente sul conto bancario del suo cliente. Lo vieta di accettare un potere di avvocato da quest’ultimo. L’esistenza di una relazione abituale o di una finestra conosciuta non rimuove questi limiti.

La tariffa postata e la consegna dei biglietti

I corsi di acquisto e vendita devono rimanere chiaramente visibili su un dispositivo leggibile, così come sul sito possibile del professionista. Essi devono essere aggiornati immediatamente dopo ogni cambiamento. L’articolo 17 copre la differenza tra il prezzo indicato e il prezzo applicato, prevedendo una deroga solo in modo favorevole al cliente.

Prima di consegnare i contanti, il cliente può controllare quale colonna corrisponde alla sua transazione e quale importo riceverà. Il prezzo di acquisto di una valuta da parte del cambiante e il suo prezzo di vendita al cliente non si riferiscono alla stessa transazione. Il sistema informatico del professionista deve consentire l’emissione delle ricevute di acquisto e di vendita successive numerate.

Il rimpatrio della controparte è in linea di principio immediato per uno scambio di denaro o metallo. Anche in un operatore A1, questo principio rimane in vigore quando il cliente è un individuo o un’impresa commerciale. Un periodo specifico di tre giorni lavorativi riguarda alcune controparti professionali: istituti di cambio stranieri, istituzioni autorizzate dal BDL o commercianti d’oro. Questa eccezione non consente che i pagamenti agli individui vengano differiti senza distinzione.

Infine, i regolamenti vietano la consegna di biglietti difettosi o danneggiati ai clienti. Uno scambio comporta quindi anche il controllo delle denominazioni ricevute, la loro quantità e il loro stato.

L’identificazione fa parte dell’operazione

L’ufficio deve verificare l’identità del cliente e applicare la dovuta diligenza. Essa deve rifiutare una transazione quando non può completare l’identificazione richiesta o verificare l’origine dei fondi quando tale verifica è richiesta. Le informazioni contradizionali o insufficienti possono impedire la comprensione dello scopo della transazione.

Il testo richiede registrazioni, documenti e dati da conservare per almeno 10 anni. Esso prevede inoltre il monitoraggio delle operazioni e degli obblighi alle autorità competenti. Questi requisiti non consentono la modifica da presentare come servizio anonimo.

Una transizione ancora in corso a novembre

Gli stabilimenti precedentemente approvati hanno un anno dalla data di emissione della decisione di rispettare pienamente il nuovo quadro. Il caso di aumento di capitale deve essere presentato entro sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. I termini supplementari rimangono possibili in casi eccezionali, su richiesta motivata.

È quindi necessario distinguere tra un obbligo contenuto nel nuovo regolamento, il termine concesso agli operatori esistenti e la situazione individuale di uno stabilimento. Le disposizioni generali da sole non sono sufficienti per affermare che un professionista specifico è in violazione. Per gli ex operatori hawala, il testo definisce un termine documentario separato: 30 novembre 2026.

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