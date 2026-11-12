Polar Vortex: Perché il freddo rimane incerto

Il wormhole polare attira l’attenzione all’inizio di novembre 2026, ma il suo disturbo non garantisce un’ondata di freddo. Le spiegazioni meteorologiche disponibili distinguono i cambiamenti stratosferici dal raffreddamento britannico. Questa decrittazione specifica il ruolo di venti, alte pressioni e propagazione a strati bassi. Esso mette anche le previsioni francesi del 2 novembre nel contesto e spiega perché Europa, Canada e Libano non possono ricevere automaticamente lo stesso segnale meteo.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il legame tra vortice polare e freddo solleva nuove domande all’inizio del novembre 2026. Un disturbo insolito si sviluppa sull’Artico, ma non consente di annunciare un’onda fredda generalizzata. L’11 novembre, i servizi meteorologici britannici distinguono chiaramente questo fenomeno dal previsto raffreddamento nel Regno Unito. Tra i cambiamenti osservati a altitudine e il tempo sentito sul terreno, diversi meccanismi rimangono da monitorare.

Il raffreddamento britannico ha un’altra origine

La spiegazione pubblicata l’11 novembre attribuisce l’arrivo dell’aria più fredda allo spostamento delle alte pressioni. La loro posizione a ovest e a nord-ovest del Regno Unito favorisce i venti a nord. Portano l’aria artica negli strati inferiori dell’atmosfera. La graduale scomparsa di nuvole basse facilita anche la caduta delle temperature notturne.

Allo stesso tempo, i previsioni hanno osservato il riscaldamento stratosferico e un indebolimento dei venti intorno al vortice. Un breve inversione della loro direzione rimane possibile. Tuttavia, le simulazioni menzionate permettono anche un ritorno del vortice ad uno stato più solito come si avvicina a dicembre. Il fenomeno potrebbe quindi rimanere temporaneo. Non costituisce la spiegazione automatica di ogni gelo annunciato.

Una previsione anticipata, non un bilancio definitivo

In Francia, una pubblicazione meteorologica del 2 novembre ha già descritto uno scenario insolito per questo periodo. I modelli prevedevano un grande disturbo nell’atmosfera superiore, tra 10 e 50 chilometri di altitudine. La rianalisi del clima disponibile fin dagli anni ’50 non ha mostrato un precedente così precoce per questo tipo di evento.

Questa indicazione riguardava una previsione e il suo carattere potenzialmente eccezionale. Non solo dimostra che un grande evento è stato poi prodotto secondo tutti i criteri scientifici. La sua data deve rimanere visibile quando l’informazione scorre di nuovo.

Lo stesso bollettino ha indicato conseguenze ancora molto incerte per la Francia. In particolare, l’evoluzione potrebbe accentuare un contrasto tra un nord più freddo dell’Europa e un sud più mite. Si distingue anche il solito calo della temperatura di caduta dagli effetti possibili del vortice. Un vecchio annuncio quindi non diventa una previsione locale aggiornata dal suo unico recupero.

Vortex polare e freddo: due piani dell’atmosfera

Il vortice stratosferico è un’ampia circolazione di venti intorno ad un serbatoio d’aria fredda sopra l’Artico. È molto più alto delle nuvole che accompagnano la maggior parte degli eventi meteorologici giornalieri. La sua forma cambia: può allungarsi, muoversi o dividersi.

Il termine può anche riferirsi alla circolazione polare nella troposfera. Questo secondo senso a volte causa confusione. Si tratta di un sistema più vicino al tempo quotidiano, distinto dal vortice stagionale nella stratosfera. Un’incursione dell’aria fredda relativa ai movimenti della circolazione inferiore così non mostra, di per sé, una maggiore rottura negli strati superiori. Identificare la fase atmosferica menzionata evita di mescolare diversi fenomeni.

Sotto, il flusso di getto contribuisce all’organizzazione di disturbi e masse aeree. Un vortice robusto può promuovere la circolazione atlantica più regolare. Quando si indebolisce, il flusso di getto può diventare più sinuoso e lasciare più spazio per blocchi anticiclonici.

La posizione di questi blocchi fa la differenza. L’alta pressione a nord o a nord-est delle isole britanniche può favorire i venti continentali. Invece, un’altra configurazione apre la strada a venti nord. Il rischio di neve dipende ancora da umidità, precipitazioni e temperature. L’altitudine cambia di probabilità; non fornisce direttamente una mappa delle nevicate.

Perché il riscaldamento può aiutare il freddo

Il termine « sudden stratospheric warming » si riferisce ad un rapido aumento della temperatura ad alta quota. Non descrive un riscaldamento immediato delle città sottostanti. Le onde atmosferiche degli strati inferiori possono interrompere i venti del vortice. L’aria che scende nella stratosfera comprime e riscalda.

Gli scienziati stanno monitorando la circolazione del vento per caratterizzare questi episodi. Entro il gennaio 2024, due impulsi successivi si erano mossi e poi frammentati parte del vortice. Un’inversione temporanea dei venti medi a 30 chilometri di altitudine ha poi soddisfatto il criterio di un evento importante.

Questo precedente spiega il metodo di osservazione, non lo scenario novembre 2026. I modelli avevano anticipato diverse caratteristiche dell’episodio del 2024, ma il loro accordo dipendeva dalla data maturità. Predicare il disturbo stratosferico e i suoi effetti precisi sul terreno rimangono due passi diversi.

Gli effetti possono differire tra Canada e Europa

L’estensione del fenomeno non significa che tutti i paesi devono aspettare lo stesso tempo. Una sintesi scientifica canadese pubblicata nel 2026 sottolinea che le settimane successive a determinati riscaldamenti stratosferici possono favorire temperature superiori al normale nel Canada orientale. La configurazione atmosferica conta più di un’associazione generale tra la parola « polare » e il congelamento.

Questa sintesi distingue anche il vortice stratosferico dalla corrente del getto, che è inferiore durante tutto l’anno. Ricorda l’elevata variabilità del vortice dall’inverno all’inverno e le differenze tra modelli rispetto alla sua futura evoluzione. Un segnale individuato sopra il polo non è quindi sufficiente a prevedere il tempo di Montreal né ad annunciare un episodio invernale in Libano.

Le tendenze climatiche a lungo termine richiedono anche un’analisi separata. Il riscaldamento globale rende gli estremi freddi meno frequenti e meno intensi su larga scala. Non vieta episodi freddi occasionali. D’altra parte, una settimana fresca non permette di trarre una conclusione sui cambiamenti climatici.

Prossimo passo

Gli scambi tra stratosfera e troposfera sono di interesse per i meteorologi perché possono migliorare le previsioni oltre pochi giorni. Osservazioni e modelli satellitari sono utilizzati per tracciare temperature, venti e struttura atmosferica. Le difficoltà includono come diverse influenze si combinano.

Un evento polare può cambiare il contesto meteo per diverse settimane. Tuttavia, il suo effetto dipende da altre circolazione e dalla loro evoluzione. Per comprendere la continuazione, sarà necessario monitorare la persistenza del disturbo, la sua diffusione agli strati inferiori e la posizione delle alte pressioni. I bollettini nazionali e regionali specificano poi le aree, le date e i rischi effettivamente previsti.

Fotografia del pacchetto di ghiaccio vicino Alaska, 11 marzo 2017. NASA/Jeremy Harbeck, Operazione IceBridge. Abito editoriale Libnanews. Questa immagine illustra l’Artico, non il vortice stratosferico.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews