Shuman Farms celebra il suo patrimonio in HORECA Lebanon

Shuman Farms annuncia una celebrazione del suo patrimonio di pollame in HORECA Libano, 11 novembre 2026 a Beirut. Secondo il suo comunicato stampa, i Ministri dell’Agricoltura e dell’Industria hanno partecipato all’incontro, punteggiato da una dimostrazione culinaria dello chef Maroun Chedid, intorno al marchio gestito da Vita Food SAL.

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Communiqué di Shuman Farms trasmesso il 12 novembre 2026.

Shuman Farms annuncia di aver organizzato, mercoledì 11 novembre, presso la Seaside Arena di Beirut, una celebrazione segnata dai suoi « 70 anni » di patrimonio di pollame, nell’ambito della 30a edizione di HORECA Lebanon.

Secondo il comunicato stampa, i ministri dell’Agricoltura, Nizar Hani e dell’Industria, Joe Issa El Khoury, hanno partecipato all’incontro con i direttori generali dei due ministeri, Louis Lahoud e Adel Al Shabab.

Una dimostrazione culinaria di Maroun Chedid

Presso lo stand Shuman Farms, lo chef Maroun Chedid ha preparato e servito una selezione di piatti di pollo dal marchio. L’azienda ha riferito di aver riunito membri della famiglia Shuman, del consiglio di amministrazione e del team Vita Food, nonché clienti, partner, chef, albergatori e ristoratori.

La storia della famiglia è iniziata in Bekaa

Shuman Farms nacque nel 1955, quando Hassan Shuman, padre di Nabil Shuman, lanciò la produzione di pollame in una fattoria nella valle di Bekaa. Il marchio è ora gestito da Vita Food SAL e forniture, secondo la società, famiglie, supermercati, ristoranti e catering in Libano.

« Mio padre lanciò questa avventura a Bekaa nel 1955. Oggi siamo orgogliosi di perpetuare la sua eredità, con qualità, tracciabilità e innovazione nel cuore di ciò che facciamo », ha dichiarato Nabil Shuman, Managing Director di Vita Food SAL, nel comunicato stampa.

« Questa celebrazione è anche un’opportunità per ringraziare il nostro team Shuman, i nostri agricoltori, i nostri clienti e i nostri partner, la cui fiducia ha permesso alle aziende agricole Shuman di crescere nel corso degli anni

Una gamma per famiglie e professionisti

L’azienda presenta una gamma di polli interi freschi e tagli confezionati per famiglie e cucine professionali. Esso sottolinea il suo impegno per la qualità, la tracciabilità e l’innovazione e afferma che il suo sito Roumieh è certificato ISO 22000:2018 per le sue operazioni di pollame fresco.

Secondo Shuman Farms, i prodotti del marchio sono distribuiti in grandi negozi di supermercati in Libano e forniti a ristoranti, hotel e catering.

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