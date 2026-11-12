Shuman Farms celebra il suo patrimonio in HORECA Lebanon

Communiqué di Shuman Farms trasmesso il 12 novembre 2026.
Shuman Farms annuncia di aver organizzato, mercoledì 11 novembre, presso la Seaside Arena di Beirut, una celebrazione segnata dai suoi « 70 anni » di patrimonio di pollame, nell’ambito della 30a edizione di HORECA Lebanon.
Secondo il comunicato stampa, i ministri dell’Agricoltura, Nizar Hani e dell’Industria, Joe Issa El Khoury, hanno partecipato all’incontro con i direttori generali dei due ministeri, Louis Lahoud e Adel Al Shabab.
Una dimostrazione culinaria di Maroun Chedid
Presso lo stand Shuman Farms, lo chef Maroun Chedid ha preparato e servito una selezione di piatti di pollo dal marchio. L’azienda ha riferito di aver riunito membri della famiglia Shuman, del consiglio di amministrazione e del team Vita Food, nonché clienti, partner, chef, albergatori e ristoratori.
La storia della famiglia è iniziata in Bekaa
Shuman Farms nacque nel 1955, quando Hassan Shuman, padre di Nabil Shuman, lanciò la produzione di pollame in una fattoria nella valle di Bekaa. Il marchio è ora gestito da Vita Food SAL e forniture, secondo la società, famiglie, supermercati, ristoranti e catering in Libano.
« Mio padre lanciò questa avventura a Bekaa nel 1955. Oggi siamo orgogliosi di perpetuare la sua eredità, con qualità, tracciabilità e innovazione nel cuore di ciò che facciamo », ha dichiarato Nabil Shuman, Managing Director di Vita Food SAL, nel comunicato stampa.
« Questa celebrazione è anche un’opportunità per ringraziare il nostro team Shuman, i nostri agricoltori, i nostri clienti e i nostri partner, la cui fiducia ha permesso alle aziende agricole Shuman di crescere nel corso degli anni
Una gamma per famiglie e professionisti
L’azienda presenta una gamma di polli interi freschi e tagli confezionati per famiglie e cucine professionali. Esso sottolinea il suo impegno per la qualità, la tracciabilità e l’innovazione e afferma che il suo sito Roumieh è certificato ISO 22000:2018 per le sue operazioni di pollame fresco.
Secondo Shuman Farms, i prodotti del marchio sono distribuiti in grandi negozi di supermercati in Libano e forniti a ristoranti, hotel e catering.
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