Il Parlamento europeo ha approvato a Strasburgo il pacchetto di accordi con la Svizzera con 584 voti a 13, con 60 astensioni. Bilaterale III copre la libera circolazione, l’elettricità, la salute e altri settori di cooperazione. Il Consiglio dell’Unione deve ancora concludere gli accordi e la procedura continua a Berna.

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Il Parlamento europeo ha approvato mercoledì 25 novembre a Strasburgo il pacchetto di accordi negoziati con la Svizzera. La votazione sul consenso alla conclusione degli accordi è stata di 584 voti a favore, 13 contrari e 60 astensioni. Il compromesso, denominato « Bilaterals III » in Svizzera, riguarda l’accesso al mercato europeo e la nuova cooperazione, in particolare nei settori dell’elettricità, della salute e della sicurezza alimentare.

Che cosa contiene il pacchetto

I testi firmati il 2 marzo 2026 a Bruxelles dal presidente della Confederazione, Guy Parmelin, e dal presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, aggiornano diversi accordi esistenti. Tra questi figurano la libera circolazione delle persone, dei trasporti terrestri e aerei e il reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità, che evita alcuni doppi controlli tecnici.

La componente elettrica stabilisce le condizioni per la partecipazione svizzera al mercato interno europeo. L’Accordo di Sanità organizza la cooperazione contro le minacce transfrontaliere, mentre il Protocollo Alimentare mira a creare un’area comune di sicurezza alimentare. Il pacchetto comprende anche un meccanismo di contributo svizzero alla coesione economica e sociale dell’Unione.

Come risolvere le controversie

Nei settori contemplati, sono previste norme per integrare gli sviluppi del diritto europeo. In caso di controversie non risolte, un tribunale arbitrale comune può essere sequestrato. Se ritiene necessario interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, deve rivolgersi alla Corte di giustizia dell’Unione europea su questo punto e poi decidere la controversia.

Continua la procedura a Berna

Il consenso del Parlamento europeo non fa entrare in vigore il tutto. Il Consiglio dell’Unione deve ancora concludere gli accordi e la Svizzera deve completare la propria procedura. Il Consiglio degli Stati e i comitati del Consiglio nazionale hanno già discusso diversi aspetti, ma le due camere devono concordare sui testi e le modalità di loro approvazione.

Il Consiglio federale aveva proposto un referendum facoltativo. Il comitato delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha raccomandato il 16 novembre un referendum obbligatorio che richiede l’accordo del popolo e dei Cantoni, mentre il comitato per la politica estera della stessa Camera non esige la maggioranza dei Cantoni. Questa divergenza non è stata risolta dalle elezioni di Strasburgo.

Un accordo separato sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione è già provvisoriamente applicato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025. Riguarda l’Europa, l’Euratom e l’Europa digitale; Questo regime non si applica alle altre componenti del Bilaterale III.

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