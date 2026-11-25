La commissione indice non è stata d’accordo sul salario minimo del settore privato. Il Ministro del Lavoro, Mohamed Haidar, ha fissato una nuova seduta il 21 dicembre e ha annunciato che avrebbe preso il governo in caso di ulteriore fallimento. Il minimo legale rimane a £28 milioni al mese.

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La commissione indice non ha raggiunto un accordo mercoledì 25 novembre sull’aumento del salario minimo nel settore privato libanese. Il Ministro del Lavoro, Mohamed Haidar, ha fissato una nuova riunione il 21 dicembre. Se le discussioni falliscono di nuovo, dice che trasmetterà il dossier al governo.

Il disaccordo riguarda la tempistica delle decisioni

L’incontro ha riunito rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, tra cui la Confederazione generale dei lavoratori libanesi, nonché il Fondo nazionale di previdenza sociale (CNSS). Secondo il rapporto del ministro, i datori di lavoro vogliono che altri file vengano trattati in parallelo con la rivalutazione. Haidar ha accettato di esaminarli in parallelo, ma ha rifiutato di rendere la decisione salariale condizionata sul loro insediamento simultaneo. Il ministro non ha specificato la natura di questi file nella sua dichiarazione di mercoledì.

La Commissione si aspetta ulteriori dati del CNSS prima della riunione di dicembre. Non sono stati annunciati nuovi importi o date efficaci. Il 21 dicembre è la data di ripresa dei negoziati; il rinvio al governo rimane condizionato all’assenza di accordo.

Il minimo legale rimane a £28 milioni

Il decreto n. 699 ha aumentato il salario minimo per il settore privato a 28 milioni di sterline al mese e il salario minimo giornaliero a 1,3 milioni di sterline dal 1° agosto 2025. Questi sono gli importi di riferimento fintanto che non viene adottata una nuova legislazione e entrata in vigore.

Secondo l’Ufficio statistico centrale, i prezzi al consumo sono aumentati del 16,17 per cento tra il 2025 e l’ottobre 2026, e del 2.04 per cento tra settembre e ottobre 2026. Questi dati misurano gli sviluppi dei prezzi; la riunione del 25 novembre non ha comportato alcun tasso di rivalorizzazione del salario minimo.

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