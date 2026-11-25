I documenti di Amnesty International hanno rovesciato le consegne e la mancanza di attrezzature. Le Nazioni Unite registrarono oltre 6.500 aborti segnalati da gennaio a settembre 2026.

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In un rapporto pubblicato il 25 novembre, Amnesty International ha descritto le donne che sono state costrette a dare alla luce servizi sovraffollati e neonati senza cura a Gaza. L’organizzazione criminalizza, tra l’altro, operazioni israeliane e restrizioni sulle forniture mediche. Ha chiesto di indagare su una possibile intenzione di prevenire le nascite, che non ha preteso di aver stabilito.

Ospedali sovraffollati, cure inaccessibili

L’indagine copre i tre anni successivi al 7 ottobre 2023, fino al 1o ottobre 2026. Amnesty International si basa su 228 interviste, tra cui più di 120 con donne o ragazze intervistate sulla loro esperienza, e più di 60 con gli assistenti palestinesi.

I pazienti e le ostetriche hanno descritto le consegne su letti condivisi o da terra. Gli assistenti riferiscono che le rotture di droga, di carburante e di attrezzature hanno interrotto gli esami prenatali, il parto e la cura neonatale. Il rapporto cita l’Ospedale Al-Awda a Noisseirat, dove un medico intervistato nel marzo 2026 ha indicato che tre dei sei dispositivi a ultrasuoni disponibili prima del 2023 ottobre erano ancora operativi, ma in condizioni povere.

Più di 6.500 aborti segnalati in nove mesi

Nella sua valutazione, il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione riporta che oltre 6.500 errori sono stati segnalati a Gaza tra gennaio e settembre 2026, più di tre volte il numero registrato nello stesso periodo del 2025. Questi sono casi segnalati, non un tasso di aborto spontaneo riportato in tutte le gravidanze. Né i dati indicano la causa di ogni caso. Il Fondo collega il deterioramento della gravidanza con la fame e i servizi sanitari saturi.

Amnesty ha anche documentato danni in due centri di fecondazione in vitro. Secondo l’organizzazione, i danni e le restrizioni all’ingresso delle attrezzature hanno impedito a questi stabilimenti di tornare al business. Essa riporta inoltre difficoltà nel raggiungere i servizi che sono ancora aperti, in particolare per le persone sfollate.

Una conclusione generale e un altro punto da trarre

Amnesty ritiene che gli abusi contro donne e ragazze fanno parte di un genocidio che accusa Israele di perseguire a Gaza. Su un punto specifico, l’organizzazione ha detto che non era stato in grado di stabilire definitivamente l’intenzione di prevenire le nascite tra i palestinesi, e ha chiesto che questo problema sia indagato. Questa qualifica e applicazione sono della ONG, non da una decisione giudiziaria su questa relazione.

L’organizzazione ha riferito di aver trasmesso i suoi risultati alle autorità israeliane e all’ufficio politico di Hamas il 30 settembre. Essa afferma che non ha ricevuto alcuna risposta da loro al momento della pubblicazione.

Destructions on Al-Seqaly Street in Khan Yunes, 11 giugno 2024 (archivi). Rawanmurad2025 / Wikimedia Commons. Immagine incorniciata e intitolata da Libnanews, con licenzaCC BY-SA 4.0. Non mostra gli ospedali menzionati nel rapporto.

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