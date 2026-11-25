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Il commercio al dettaglio libanese ha ripreso nel terzo trimestre del 2026, ma non ha invertito il suo ritardo rispetto all’estate precedente. L’indice dell’Associazione dei commercianti di Beirut e Fransabank, annunciato il 24 novembre, è passato da 26.26 a 35.97 punti. Senza combustibile, l’attività è cresciuta del 24,67 per cento in termini reali rispetto al trimestre precedente, ma è rimasta del 13,17 per cento inferiore rispetto al terzo trimestre del 2025.

35.97 punti non significa 35.97 % crescita

La pubblicazione stabilisce il livello del quarto trimestre 2019 a 100. I 35,97 punti del terzo trimestre del 2026 si confrontano quindi prima con un livello di riferimento, e i 26,26 punti del trimestre precedente danno un benchmark a breve termine. La differenza è 9,71 punti indice. Questo non è né un tasso di crescita del volume né una misura di un aumento identico per tutti i rivenditori.

L’indice si basa sul fatturato di un campione di imprese, ponderato per attività. Un fatturato nominale misura le vendite a prezzi effettivamente fatturati. Può aumentare perché i prezzi aumentano, perché più prodotti sono venduti o perché gli acquisti si spostano a prodotti più costosi. Una vera evoluzione cerca di neutralizzare l’effetto dei prezzi. Né è un’osservazione diretta del numero di articoli passati in contanti in ogni negozio.

I combustibili amplificarono il rimbalzo, senza spiegare da soli

Il volume delle vendite di carburante è aumentato del 49,98 per cento nel terzo trimestre, dopo una diminuzione del 20,65% nel trimestre precedente. Questa variazione si riferisce alle quantità di carburante, non all’importo speso per la pompa o per tutti gli acquisti al dettaglio. Le vendite non combustibili aumentano anche da un quarto all’altro una volta che l’effetto del prezzo viene preso in considerazione. Quindi il rimbalzo non riguarda solo questo lavoro.

Il calo annuale aumenta il rimbalzo di un quarto

Il confronto tra luglio-settembre e aprile-giugno descrive una ripresa a breve termine. Non isola, da solo, gli effetti stagionali, in particolare le spese estive. Il confronto con luglio-settembre 2025 risponde ad un’altra domanda: il commercio ha ripreso la sua attività dall’estate precedente? Per il perimetro non combustibile, la risposta rimane negativa.

Un quarto di rimbalzo dopo un periodo disturbato e un declino di un anno può quindi coesistere senza contraddizione. Per determinare se il recupero dura, sarà necessario vedere se continua nel prossimo trimestre e se si diffonde in settori, piuttosto che leggere nell’indice da solo una misura del consumo di tutte le famiglie.

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