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In Libano, la decisione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2026 vietava le attività militari e di sicurezza di Hezbollah. L’indagine avviata dopo l’arresto di cinque persone nel nord solleva un’altra domanda: quali atti specifici il procuratore accusa ogni persona, sotto quale legge, e davanti a quale tribunale? Una decisione del governo non risponde a queste tre domande al posto dei giudici.

Ciò che il governo ha deciso il 2 marzo

Nella relazione pubblicata dalla presidenza del Consiglio, il governo annuncia il divieto delle attività militari e di sicurezza di Hezbollah, chiede la resa delle sue armi e limita la sua attività alla politica nel quadro delle leggi. Questa distinzione è essenziale: il testo annuncia misure destinate alle attività armate e di sicurezza, non allo scioglimento del partito o alla condanna dei suoi membri unicamente a causa della loro affiliazione.

La decisione stabilisce la direzione dell’esecutivo e le misure richieste dallo Stato. I procedimenti penali si basano su qualifiche legali e fatti attribuibili all’accusato. Per passare da una dichiarazione politica a un verbale giudiziario, è quindi necessario stabilire ciò che tutti avrebbero fatto.

Il codice penale e la giurisdizione militare sono due questioni distinte

L’articolo 307 del codice penale esisteva prima della decisione del 2 marzo. In particolare, penalizza la formazione di formazioni armate senza l’accordo dell’autorità, il reclutamento o l’equipaggiamento degli uomini e la fornitura di armi e munizioni. L’esistenza di questo testo rende impossibile concludere che i fatti descritti sono stati commessi. Resta da esaminare la prova della partecipazione di ogni persona.

La giurisdizione della giustizia militare cade sotto un’altra legge. La sezione 24 della legge sulla giustizia militare elenca i casi che possono essere presentati prima di essa, compresi alcuni reati relativi alle armi e alle munizioni di guerra e quelli che interessano gli interessi dell’esercito o determinati servizi. Il punto decisivo è quindi la base del caso, non il presunto membro del partito. Il Commissario del Governo avvia le procedure all’interno della sua giurisdizione; L’indagine non è confusa con un giudizio o una condanna.

Una sfida politica non risolve il caso penale

Hezbollah MP Hussein al-Hajj Hassan contesta l’uso della decisione del 2 marzo nel fascicolo nord. La sua sfida riguarda la scelta dell’esecutivo e il modo in cui lo considera usato. Non si tratta di prove o di testi applicabili. Al contrario, il governo non può detenere un reato stabilito esclusivamente dall’annuncio che tale attività non è più tollerata. Queste distinzioni permettono di seguire un’istruzione senza giudicare il risultato.

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