Damasco annuncia un lavoro congiunto con l’UE su un nuovo quadro. Gli europei stanno preparando la firma del testo del 2008 e la sua modernizzazione, in condizioni politiche.

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L’Unione europea e la Siria si stanno preparando ad approfondire la loro partnership senza annunciare la firma di un nuovo accordo. Martedì 17 novembre, all’apertura del forum di coordinamento tenutosi a Damasco, il ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shaibani ha detto che stava lavorando con l’UE su un documento comune che definisce la portata di un nuovo testo.

Damasco vuole ampliare il quadro delle relazioni

Il ministro siriano ha presentato questo lavoro come mezzo per lo sviluppo del commercio e degli investimenti, consolidando il dialogo politico e la cooperazione istituzionale. La sua dichiarazione descrive una preparazione comune. Non fissa una data di firma o di calendario per l’entrata in vigore.

A Bruxelles, due progetti paralleli

La relazione ufficiale del Consiglio «Affari esteri» del 16 novembre stabilisce la posizione europea: i ministri hanno deciso di proseguire i lavori per la firma dell’accordo di associazione del 2008, preparandosi alla sua ammodernamento. Il vecchio testo e il futuro quadro aggiornato sono quindi due fili interconnessi ma distinti.

Gli europei associano questo riavvicinamento al progresso tangibile da parte delle autorità siriane sulla transizione inclusiva, i diritti umani e lo stato di diritto. Essi sottolineano anche l’importanza di preservare la sovranità e l’integrità territoriale del paese, rafforzare le sue istituzioni e sostenere la sua ripresa economica.

Per quanto riguarda i rifugiati, il Consiglio presenta la ricostruzione e il recupero socio-economico come necessario per i ritorni volontari, sicuri e sostenibili. Non descrive queste condizioni come già incontrate in tutta la Siria.

Un forum per coordinare il recupero

La Commissione europea aveva annunciato la partecipazione del Commissario per il Mediterraneo, Dubravka Šuica, al Forum Damasco. L’incontro dovrebbe riunire partner europei, paesi arabi, Nazioni Unite, istituzioni finanziarie e rappresentanti del settore privato in materia di coordinamento degli aiuti e degli investimenti.

Il sostegno europeo di circa 620 milioni di euro per il 2026-2027, di cui alla presente comunicazione, è stato annunciato a gennaio. Non è quindi una nuova busta creata dall’incontro di novembre.

Un’altra distinzione è il ripristino nel maggio 2026 della piena applicazione dell’accordo di cooperazione UE-Siria. Non significa che l’accordo di associazione di cui alla presente settimana sia già stato firmato. La fase attuale rimane quella della riconciliazione politica e del lavoro sui testi, i cui risultati dovranno essere annunciati separatamente.

Fonti:dichiarazione del ministro siriano del 17 novembre;Consiglio degli affari esteri del 16 novembre;Commissione europea. Illustrazione: Berlaymont, Bruxelles, fotografia di archivio non datata, Jai79 / Pixabay, Libnanews fonds. Non rappresenta il forum di Damasco.

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