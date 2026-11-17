La relazione della BERS 2026-2027 evidenzia le difficoltà nel finanziamento e nel quadro giuridico delle PMI libanesi. La presenza di startup non è sufficiente a garantire la loro crescita.

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La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) sottolinea le difficoltà del finanziamento e il ritardo nei quadri giuridici a sostegno delle PMI in Libano. Questa diagnosi è inclusa nella sua relazione di transizione 2026-2027, pubblicata il 17 novembre, sulle nuove frontiere della competitività.

PMI libanesi

Nel settore delle riforme strutturali, la banca nota un divario tra la competitività globale del Libano e quella delle sue piccole e medie imprese. Cita l’accesso ai meccanismi finanziari e giuridici che favoriscono il loro sviluppo, compresi i quadri di insolvenza.

Il rapporto nota anche una densità di startup orientate alla crescita paragonabile a quella di Türkiye, nonostante un reddito pro capite inferiore. Ciò vale per la presenza di giovani imprese, non per la loro redditività.

IA non garantisce il recupero automatico

Nella scala delle economie studiate, la BERS sottolinea che la domanda di intelligenza artificiale e difesa non crea automaticamente nuove capacità di esportazione. Competenze, infrastrutture e capitali sono fondamentali per le opportunità di mercato. Per l’IA, evidenzia le applicazioni e l’adozione nell’economia, piuttosto che una corsa sistematica alle infrastrutture più costose.

Cosa significa questa diagnosi per un’azienda

La lettura economica di questi risultati richiede tre fasi: creare una società, trovare un mercato e finanziare la sua espansione. Non si mescolano. Una società può avere clienti e non le risorse per reclutare o consegnare un ordine più grande. Al contrario, ottenere finanziamenti non dimostra ancora la fattibilità di un prodotto.

Il quadro applicabile alle difficoltà aziendali conta anche in questa catena. Esso determina come un’attività può essere riorganizzata, continuata o fermata quando gli impegni diventano difficili da incontrare. Questa non è una domanda per le aziende già in crisi: investitori, prestatori e fornitori si integrano nelle loro decisioni.

Per il Libano, il valore di questa lettura è quello di spostare il dibattito sul numero di progetti annunciati alle condizioni per le aziende di durare e crescere. La relazione è una diagnosi economica, non l’annuncio di una finestra di finanziamento aperta alle PMI.

Fonte:EBRD, Rapporto di transizione 2026-27pagine 4, 108 e 140. Illustrazione geografica degli archivi: Beirut, 18 aprile 2019, Laura C Ellis,CC BY-SA 4.0.

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