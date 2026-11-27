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Il presidente ucraino incolpa Washington per dare priorità al Medio Oriente. Egli sostiene che le consegne degli Stati Uniti di missili per la difesa dell’aria sono lente, mentre l’UE fa riferimento alle sue discussioni sugli aiuti supplementari a dicembre.

Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di aumentare la pressione sulla Russia in un’intervista trasmessa venerdì 27 novembre. Il presidente ucraino mette in discussione l’atteggiamento di Washington nei colloqui e dice che la priorità data al Medio Oriente si riflette negli aiuti statunitensi all’Ucraina. La dichiarazione non è accompagnata dall’annuncio di una nuova sanzione degli Stati Uniti o da una modifica del calendario delle trattative.

Kiev sfida la posizione di Washington come mediatore

Zelensky ha detto che Donald Trump ha presentato Vladimir Putin come un amico dopo il loro incontro in Cina. Egli ritiene che la neutralità manifestata dagli Stati Uniti nella sua mediazione non faccia abbastanza differenza tra il paese che ha lanciato l’invasione e il paese che l’ha sofferto. Chiede a Washington di usare il suo peso per ottenere concessioni da Mosca.

Spese di difesa aerea nel cuore del disaccordo

Il presidente ucraino ha anche sostenuto che le consegne dei missili Patriots erano lente mentre l’Ucraina mancava di intercettatori contro missili balistici. Secondo lui, Washington dedica più attenzione al Medio Oriente. Non ha quantificare le consegne tardive e nessun nuovo calendario del Pentagono è stato annunciato in risposta a questa intervista.

Il giorno prima, Zelensky ha annunciato che Kyiv stava lavorando con i suoi partner per fornire ulteriore supporto per proteggere la sua infrastruttura. Aveva anche detto che, secondo le informazioni a sua disposizione, la Russia si stava preparando per un ulteriore grande sciopero. Questo avvertimento non era l’annuncio di un attacco già avvenuto.

L’Europa si riferisce alle discussioni sugli aiuti supplementari a dicembre

A Bruxelles, il presidente del Consiglio europeo, António Costa, ha detto che 24 stati hanno sostenuto il progetto di finanziamento aggiuntivo per il 2027, tra cui la Bulgaria per la sola componente non militare. La proposta della Commissione può raggiungere 45 miliardi di euro. I leader devono tornare al problema nel mese di dicembre: questo sostegno politico non vale la pena adottare il prestito o il programma di pagamento.

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