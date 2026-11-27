Shereen Kouwatly presenta « Che cosa rimane sepolto » a No Chef in cucina (NoCK), nel quartiere Saifi di Beirut. La mostra, presentata da NoCK e Menart Fair sotto la stazione di polizia di Laured-Hauteville, è aperta al pubblico dal 2 al 20 dicembre 2026, dalle 15 alle 19.
Memoria come punto di partenza
Nelle tele di Shereen Kouwatly, le forme organiche emergono da strati di colori traslucidi. La mostra avvicina questo lavoro alla memoria e alla sensazione di appartenenza: cosa rimane dell’idea di « casa » quando è staccata da un luogo specifico? Questa domanda si estende a Beirut il tema « Where Is Home? », scelto da Menart Fair per la sua edizione di Parigi in ottobre.
Informazioni pratiche
- Visita pubblica:mercoledì 2 a domenica 20 dicembre 2026, dalle 15 alle 19, secondo il calendario annunciato dagli organizzatori.
- Luogo:NoCK (No Chef in the Kitchen), Émile Rayes Building, Youssef Hani Street, Saifi, Beirut.
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