In questa dichiarazione LIFE per il sollievo e lo sviluppo, Tasneem Elridi parla con Mabrouk Shubail sulle esigenze delle famiglie sfollate nello Yemen, in particolare a Taez e Lahj.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Tasneem Elridi

369.000 persone sfollate bisogno di un aiuto umanitario essenziale per sopravvivere.

bisogno di un aiuto umanitario essenziale per sopravvivere. Taëz e Lah sono tra i principali governatorati di origine per gli sfollati interni e richiedono una maggiore mobilitazione degli sforzi umanitari.

sono tra i principali governatorati di origine per gli sfollati interni e richiedono una maggiore mobilitazione degli sforzi umanitari. Donne e bambinisono tra le popolazioni più colpite dal conflitto.

Lo spostamento interno continua nello Yemen, in un contesto di peggioramento delle conseguenze del conflitto e crescente pressione umanitaria sulle famiglie colpite. Secondo il rapporto rilasciato questo mese dall’Organizzazione Internazionale per la migrazione (IOM) in Yemen, 369.012 persone, che rappresentano 61,502 famiglie, sono state spostate dall’inizio dell’anno.

Il rapporto indica che il Governatorato di Taez è il principale governatorato di origine per le persone sfollate internamente durante il periodo successivo, con il 48 per cento del totale. È seguito dal governatorato di Lahj, con il 45 per cento, e Al-Hodeida, con il 3 per cento. Il restante 4 per cento proviene da diversi altri governatorati, tra cui Marib, Al-Dhale, Ibb, Aden, Abyan, Sanaaa, Hajjah, Shabwa, Al-Bayda, Al-Jawf, Al-Mahwit, Dhamar e Hadramaout.

Donne e bambini nelle popolazioni più colpite

Di fronte a questa crescente crisi umanitaria, diverse organizzazioni umanitarie hanno iniziato ad attuare iniziative per aiutare le persone bisognose. Per comprendere meglio la situazione a terra, abbiamo incontrato l’ingegnere Mabrouk Shubail, direttore dell’ufficio di LIFE per il sollievo e lo sviluppo in Yemen. Ha fatto riferimento alla realtà umanitaria, alle difficoltà incontrate dalle famiglie sfollate e alle sfide affrontate dagli attori umanitari.

Ecco l’intervista che ci ha dato:

Prima di tutto, potrebbe spiegarci qual è la realtà della situazione umanitaria nello Yemen dopo l’escalation delle tensioni politiche nella regione?

Certo. Secondo il Piano Umanitario delle Nazioni Unite per il 2026 e l’UNICEF, circa 22,3 milioni di persone in Yemen hanno bisogno di assistenza umanitaria, di cui 10,95 milioni di donne e ragazze richiedono assistenza e protezione.

Inoltre, circa 2,2 milioni di bambini di età inferiore a cinque anni soffrono di malnutrizione acuta, mentre 1,3 milioni di donne incinte e lattanti sono a rischio di malnutrizione. Oltre 7 milioni di bambini affrontano anche maggiori rischi di protezione, mentre circa 4,5 milioni di bambini sono negati l’accesso all’istruzione.

Queste cifre illustrano l’entità delle conseguenze umanitarie del conflitto, che riguardano in particolare le donne e i bambini.

Le valutazioni di protezione rivelano chiaramente i rischi per le donne e i bambini. Perché questi gruppi sono particolarmente vulnerabili?

In generale, le donne e i bambini che vivono in aree di conflitto e dislocamento affrontano rischi umanitari, sanitari, psicologici e sociali cumulativi. La loro sofferenza non è limitata alla perdita delle loro case o al volo delle zone di combattimento. Essi includono anche minacce alla loro integrità fisica, privazione dei servizi essenziali e esposizione a varie forme di violenza, sfruttamento e molestie in alloggi precari e non sicuri.

Mentre la situazione nello Yemen si deteriorava, sempre più famiglie erano dirette da donne. I movimenti ripetuti aggravano ulteriormente le loro difficoltà, in particolare a causa della mancanza di strutture ricettive adeguate, sovraffollamento nelle aree disponibili e insufficiente spazio di vita.

Questo è composto dai rischi per la salute associati a malattie croniche che interessano alcuni membri della famiglia, l’inizio e la diffusione delle malattie, e la mancanza di vaccini. Mancano anche servizi di primo soccorso psicologici e di sostegno alla crisi, mentre sono interventi essenziali per garantire una protezione immediata per le popolazioni vulnerabili.

Come valuta i bisogni umanitari delle persone sfollate?

Di fronte al deterioramento della situazione umanitaria causato dal rinnovato conflitto nello Yemen, molte famiglie hanno perso le loro case e proprietà. Di conseguenza, la necessità di una risposta umanitaria d’emergenza è aumentata considerevolmente, anche per fornire alloggio per famiglie sfollate e colpite, migliorare le loro condizioni di vita, alleviare la loro sofferenza e rafforzare la loro capacità di affrontare le conseguenze dello spostamento.

L’Unità Esecutiva per la gestione dei campi per gli sfollati interni, riferita all’Ufficio del Primo Ministro dello Yemen, ha sottolineato che le famiglie sfollate devono affrontare diverse necessità umanitarie di base che richiedono un intervento urgente. Le priorità principali includono:

Aiuto alimentare: fornire cibo e necessità di base alle famiglie colpite.

fornire cibo e necessità di base alle famiglie colpite. Acqua, igiene e igiene (EAH/WASH): garantire l’accesso a acqua potabile sicura, prodotti igienico-sanitari e adeguate strutture igieniche.

garantire l’accesso a acqua potabile sicura, prodotti igienico-sanitari e adeguate strutture igieniche. Salute: garantire l’accesso ai servizi sanitari necessari e la cura per le persone sfollate.

garantire l’accesso ai servizi sanitari necessari e la cura per le persone sfollate. Rifugio e alloggio: fornire materiali adatti per l’alloggio e l’alloggio per proteggere le famiglie dalle condizioni di vita precarie.

fornire materiali adatti per l’alloggio e l’alloggio per proteggere le famiglie dalle condizioni di vita precarie. Protezione: rafforzare le misure di protezione per le persone sfollate internamente, in particolare i gruppi più vulnerabili.

rafforzare le misure di protezione per le persone sfollate internamente, in particolare i gruppi più vulnerabili. Vistilità e assistenza finanziaria:sostenere le famiglie in modo che possano ritrovare la loro capacità di soddisfare le loro esigenze di base.

Alla luce di questi indicatori, la relazione ha urgentemente chiesto la mobilitazione dei finanziamenti e delle risorse, nonché il rafforzamento delle capacità operative, di ampliare la portata della risposta umanitaria coordinata e di fornire il sostegno necessario alle famiglie sfollate.

Come possono gli attori umanitari determinare le priorità per l’azione di fronte a tante persone in difficoltà?

La missione fondamentale degli attori umanitari è garantire che ogni essere umano abbia accesso ai mezzi essenziali necessari per la sua sopravvivenza. La crescente scala di spostamento, così come la dispersione delle famiglie colpite in 10 governatorati e 59 distretti, rendono essenziale rafforzare il coordinamento tra le organizzazioni umanitarie e intensificare gli sforzi congiunti per soddisfare le crescenti esigenze e garantire che l’assistenza raggiunga le famiglie più bisognose.

Abbiamo fatto notevoli sforzi per identificare le aree che non hanno ancora ricevuto assistenza umanitaria, identificare le situazioni più urgenti e valutare le esigenze delle famiglie più vulnerabili.

Gli interventi che stiamo preparando nei governatorati di Taez e Lahj riguardano i campi per le persone sfollate internamente e includono la distribuzione di attrezzature per la casa essenziali. Questi includono materassi e cuscini in schiuma, materassi grandi, stuoie, fornelli a gas a due fuochi con utensili da cucina, piatti, contenitori ad acqua a due livelli, secchi d’acqua a 20 litri e bottiglie a gas da 25 litri.

Nella prima fase abbiamo lavorato per circa 600 famiglie. Continuiamo il censimento delle famiglie più povere per ampliare il nostro intervento e raggiungere un numero ancora maggiore di beneficiari.

Nella vostra capacità di Direttore della VITA per il Rilievo eSviluppoquali sono le principali sfide che vi attendono nello Yemen?

Alcune sfide vanno oltre le capacità di un’unica organizzazione umanitaria e richiedono mobilitazione collettiva e cooperazione tra tutti gli attori rilevanti. La necessità è considerevole a causa del numero crescente di persone colpite dall’allargamento del conflitto.

È quindi essenziale unire gli sforzi per raggiungere le famiglie più povere e più vulnerabili, per verificare e aggiornare le liste beneficiarie al fine di escludere quelle non direttamente interessate dalla crisi, e per garantire la consegna diretta di assistenza ai beneficiari sul terreno.

Tuttavia, crediamo che queste sfide possano essere superate.

LIFE lavora in Yemen da 34 anni. Questa lunga esperienza ci ha permesso di acquisire una conoscenza approfondita del paese, delle sue realtà e della natura dei bisogni umanitari del suo popolo.

Ecco perché operiamo in parallelo in diverse regioni, grazie ai nostri team in diversi governatorati. Questi team lavorano in stretto coordinamento per accelerare la valutazione delle esigenze e garantire la tempestiva attuazione degli interventi umanitari.

Per ulteriori informazioni:

https://lifeussa.org/#social-media

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews