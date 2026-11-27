Il Comitato delle Finanze ha esaminato 421 milioni di dollari in pagamenti e esenzione non retribuiti. Il voto di 100 milioni non è un pagamento.

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Giovedì 26 novembre, il Comitato delle Finanze ha esaminato una dichiarazione di fatture e esenzioni non retribuite dall’elettricità in Libano. Il suo presidente, Ibrahim Kanaan, ha citato un totale di $421 milioni, tra cui circa $110 milioni per le esenzioni legate alla guerra. Il ministro dell’energia Joseph Saddi ha dato liste dei deputati degli organi interessati; il registro pubblico non dà l’importo dovuto da ogni persona o i pagamenti già effettuati.

Tre numeri che non designano la stessa cosa

I 421 milioni di dollari presentati alla Commissione aggiungono le fatture e le esenzioni accumulate. I 110 milioni citati da Ibrahim Kanaan si riferiscono alle esenzioni dalla guerra; A suo avviso, il peso dovrebbe essere sul Tesoro piuttosto che sull’elettricista. I 100 milioni approvati nel mese di novembre rientrano in una terza categoria: questo è l’importo di uno stanziamento aggiuntivo destinato a pagare parte degli arretrati pubblici, non l’importo già pagato all’EDD.

Il 9 novembre, Kanaan aveva presentato una stima di 248 milioni di crediti su enti pubblici e ha menzionato un importo di 428 milioni aggiungendo esenzioni. La relazione del 26 novembre non prevede la riconciliazione post-post-post tra queste cifre e il nuovo totale. L’aumento da 428 milioni a 421 milioni non permette pertanto di dire che sono stati stabiliti sette milioni.

Le liste sono state date, i loro dettagli non sono pubblicati

La discussione del 26 novembre ha riguardato il progetto di bilancio del 2027. Il comitato ha approvato il bilancio operativo del Ministero dell’Energia e dell’Acqua e delle sue agenzie, ma ha lasciato i debiti in discussione. Il suo presidente ha chiesto che cosa succede agli importi che le amministrazioni registrano ogni anno per pagare l’elettricità, mentre le bollette rimangono non pagate. Ha intenzione di presentare un’analisi delle responsabilità e dei controlli del Dipartimento delle Finanze nella prossima sessione.

Per riconciliare i conti, ogni organizzazione deve avere l’importo fatturato, le esenzioni, il credito iscritto, i pagamenti ricevuti da EDL e il saldo rimanente. I verbali del Parlamento non pubblicano queste colonne. In particolare, non consente a un ospedale, a un comune o ad un’amministrazione di essere assegnata qualsiasi parte numerica del totale annunciato.

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