L’esercito libanese ha annunciato quattro arresti dopo le riprese di giovedì 26 novembre a Laylaki, distretto di Baabda. Il comando dell’esercito pone l’origine del caso in una controversia personale. Ha confermato che le persone erano state colpite, senza dare alcuna cifra o specificare il follow-up.
Quattro arresti confermati dall’esercito
Il comando indica che un’unità è intervenuta per porre fine al confronto e che quattro persone sono state successivamente arrestate. La ricerca è proseguita, secondo il comunicato stampa del 26 novembre. L’esercito non specifica il ruolo che assegna a ciascuna delle persone arrestate o che ha aperto il fuoco. Un arresto non equivale a un’accusa o una condanna.
Resta da stabilire il bilancio e l’origine precisa della controversia
Le prime recensioni variavano. Alcuni hanno riferito ferite, altri hanno anche riferito morti. La dichiarazione militare non conferma il numero di vittime o permette la separazione di queste figure. Né conferma la causa precisa della controversia al di là della qualifica di controversia personale.
Nessuna decisione dell’Ufficio o della criminalizzazione del Pubblico Procuratore è indicata in questo comunicato. Non c’è nulla nelle prove ufficiali disponibili per attribuire i colpi a un partito. Le responsabilità individuali e la valutazione umana restano da stabilire dalle indagini e dalle autorità competenti.
Illustrazione: L’Esercito libanese, una fotografia d’archivio pubblicata nel febbraio 2025 dalla Direzione d’Orientamento. Questa immagine non mostra l’intervento di Laylaki.
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