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Zalando chiede alla Corte costituzionale austriaca di annullare le due imposte in euro sui pacchi coperti dalla vendita a distanza. Nel suo programma, pubblicato il 27 novembre, la Corte ha annunciato di esaminare prima l’ammissibilità del ricorso presentato prima dell’entrata in vigore della legge. Non ha annunciato alcuna sospensione della tassa o decisione sui meriti.

L’imposta si applica ai venditori oltre 100 milioni di euro

Dal 1o ottobre 2026, l’Austria ha imposto al suo territorio consegne di pacchi per la vendita a distanza. La soglia è calcolata sul fatturato in Austria nelle vendite a distanza interessate durante l’esercizio precedente. Deve superare i 100 milioni di euro. La società di responsabilità può calcolare i due euro per pacco consegnati o scegliere di dichiararli per ordine, a condizione che questo metodo sia mantenuto per l’intero trimestre di reporting.

Questa scelta conta quando un ordine arriva in spedizioni multiple. Nel calcolo per pacco, due consegne sotto lo stesso ordine sono soggette a quattro euro di imposta; con il calcolo per ordine, danno luogo a due euro. Il debitore è il venditore online o la piattaforma a cui la legge assegna vendite. La legge non crea una somma di due euro che ogni destinatario deve dare alla persona di consegna.

L’azione riguarda il ritiro in negozio e il ruolo dei posti di mercato

Secondo la sentenza della Corte, Zalando contesta la differenza di trattamento tra una consegna remota e un ordine in-store, secondo il modello « click and collect ». L’azienda è anche critica della allocazione delle vendite da parte di operatori di terze parti nei luoghi di mercato quando rendono la loro interfaccia disponibile. In particolare, invoca il principio di uguaglianza, il diritto alla proprietà e la libertà di impegnarsi in attività economica.

L’imposta austriaca differisce dalle misure relative all’ingresso di piccoli pacchi nell’Unione europea: il suo evento operativo non è l’attraversamento della frontiera esterna dell’UE. Esso riguarda le consegne all’Austria che sono regolate dalla legge, indipendentemente dalle formalità doganali. La prima questione da risolvere nel caso G 197/2026 è se il ricorso individuale presentato prima del 1° ottobre può essere esaminato.

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