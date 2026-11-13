Pneumatico: Sud Libano Youth Media Centre

A Tyre, i giovani formati nella verifica delle informazioni hanno un centro media e uno spazio digitale. Situato alla Imam Sadr Foundation, lo studio è progettato per interviste, podcast e brevi video. Le testimonianze raccolte durante la formazione rivelano usi molto concreti: controllare un avviso su TikTok, parlare a una telecamera o condividere la sua conoscenza in un’associazione. Il programma combina la creazione di contenuti, la sicurezza informatica e la formazione di nuovi formatori nel sud del Libano.

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A Tyre, un centro mediatico e una piattaforma digitale stanno ora estendendo la formazione dei giovani del sud del Libano nella verifica delle informazioni. Inaugurati il 30 ottobre alla Fondazione Imam Sadr, questi due strumenti devono consentire loro di produrre contenuti e trasmettere le loro competenze nei loro comuni. UNESCO e UNIFIL hanno riferito su due anni di lavoro: oltre 900 giovani affetti da oltre 115 città e villaggi.

A Tyre, un centro media progettato per i giovani

Il sito Imam Sadr Foundation ospita la creazione di contenuti, la narrazione audiovisiva e la produzione digitale. Il Digital Citizen Hub gli dà un’estensione online, dedicata ai risultati dei giovani e all’apprendimento. Studenti, creatori di contenuti, giornalisti e rappresentanti della comunità hanno partecipato alle varie fasi del programma.

Il progetto ha anche preparato alcuni partecipanti per formare altri. L’obiettivo è quello di diffondere competenze al di là dei workshop attraverso attività organizzate nelle comunità locali.

Podcast per brevi video

Le specifiche pubblicate dall’UNESCO il 8 settembre dettaglio gli usi previsti dello studio. Include video interviste, podcast, pubblicazioni sui social media e brevi video verticali. La fotografia, il suono e l’editing audio e video sono inclusi anche nel programma.

L’equipaggiamento richiesto era destinato a consentire ai giovani di lavorare dopo l’iniziazione. L’UNESCO cercava una struttura semplice da usare, affidabile e compatibile con i vari strumenti di produzione. Ha preferito uno studio funzionale piuttosto che materiale sofisticato per la trasmissione televisiva.

Questo design combina due apprendisti: per controllare ciò che viene ricevuto e sapere come rendere il proprio contenuto. Un’intervista registrata, un breve rapporto o una capsula di social media diventano materiali di formazione.

Riconoscere un vecchio allarme TikTok

Le testimonianze raccolte dall’UNESCO, pubblicate il 29 settembre, mostrano come queste competenze si adattano alla vita quotidiana. Zeinab, studente di giornalismo e media digitali, spiega che sta controllando gli avvisi di sua madre su TikTok. Alcuni si dimostrano falsi; altri sono vecchi, ma circolano come notizie.

Intissar insiste sulla verifica pre-condivisione e sui rischi di violenza online e ricatto. Ha anche imparato a parlare davanti a una telecamera. Ali, impegnato in un’associazione locale, ha detto di trasmettere i risultati della formazione intorno a lui. Roaa, da parte sua, si riferisce all’uso delle prove per sostenere un’affermazione e le limitazioni dell’intelligenza artificiale nella creazione digitale.

In questa fase del programma, l’UNESCO ha indicato che aveva selezionato 83 partecipanti da un gruppo di oltre 300 giovani per sessioni avanzate e formazione dei formatori. Il viaggio ha coinvolto il controllo del fatto, il pensiero critico, parlare, la sicurezza informatica e la creazione di contenuti.

Un’estensione digitale bilingue

La preparazione della piattaforma era iniziata prima dell’apertura del centro. L’invito a presentare proposte dell’UNESCO del 30 luglio ha incluso un sito web in arabo e inglese, un sistema di gestione dei contenuti e un collegamento con i social network.

Il progetto proposto prevedeva attività di formazione per i giovani contributori. Inoltre ha fornito per 12 mesi di manutenzione dopo il lancio, con correzione dei problemi, aggiornamenti di sicurezza e assistenza. Il centro di Tyre e il suo spazio digitale devono quindi estendere il lavoro dei partecipanti dopo il completamento del progetto di formazione.

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