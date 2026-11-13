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Il Casinò del Libano: La leggenda della notte di Maameletein
Inaugurato nel 1959 su una collina affacciata sul Mediterraneo, il Casinò del Libano ha visto artisti e sfilata internazionale di élite, prima di chiudere nel 1989 durante la guerra civile e riaprire nel 1996. Segui Libnanews. Foto: pubblico dominio; Freedom’s Falcon, Vyacheslav Argenberg, Serge Melki (CC BY-SA 3.0 / CC BY 4.0 / CC BY 2.0), Wikimedia Commons.
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