Salam cerca donazioni per ripristinare l’ambiente

Al COP31 di Antalya il 12 novembre, Nawaf Salam ha chiesto maggiori finanziamenti e donazioni per integrare il restauro ambientale nella ricostruzione del Libano. I 512 milioni di dollari riportati riguardano il danno del 2023-2024, non un bilancio del 2026. Dietro questa chiamata ci sono progetti specifici: riabilitazione terrestre, ripristino ecosistema e gestione detriti. I meccanismi esistenti non dovrebbero essere confusi con nuovi finanziamenti al vertice.

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La ricostruzione del Libano deve anche riparare la terra e gli ecosistemi. A Antalya, il 12 novembre, Nawaf Salam ha presentato questa richiesta al vertice dei leader del COP31. Il primo ministro ha chiesto finanziamenti e donazioni più pubblici, nonché un accesso semplificato ai meccanismi internazionali per i paesi indeboliti da guerre e crisi.

Il suo intervento va oltre la strada e la riabilitazione degli alloggi. Si pone il restauro di terreni agricoli, foreste e mezzi di sussistenza nello stesso sito. Salam ha sottolineato che la crisi finanziaria aveva indebolito le istituzioni e i servizi pubblici, mentre i conflitti successivi avevano distrutto infrastrutture e ambienti naturali.

512 milioni di dollari: un bilancio del 2023-2024

Il capo del governo ha menzionato danni ambientali superiori a 512 milioni di dollari per gli anni 2023 e 2024, più i danni del 2026. Non ha dato un importo per l’ultimo anno negli elementi del suo discorso reso pubblico. I 512 milioni di dollari non sono quindi una stima del costo ambientale della guerra del 2026.

Una valutazione della Banca Mondiale pubblicata nel marzo 2025 rende chiara questa cifra. Per il settore della gestione dell’ambiente e dei detriti, 512 milioni di dollari in danni, 790 milioni di perdite e 444 milioni in necessità di recupero. Queste categorie non sono intercambiabili: misure di danno distruzione, perdita di impatto sulle attività e servizi, e il costo degli interventi.

Questa valutazione copre il conflitto dall’8 ottobre 2023 al 20 dicembre 2024, non la distruzione successiva. È stato effettuato su richiesta del governo libanese con il supporto tecnico del Consiglio nazionale per la ricerca scientifica e ha coperto dieci settori. Le esigenze di ricostruzione e riabilitazione totale sono state stimate a 1 miliardo di dollari.

Ripristinare le funzioni degli ambienti naturali

L’aspetto ambientale della relazione non è limitato alla sostituzione degli alberi. Esso comprende miglioramenti nelle condizioni del suolo e dell’acqua, controllo dell’erosione e specie invasive, e restauro dell’habitat. La sfida è ripristinare le funzioni utili per gli abitanti: qualità dell’acqua, fertilità del suolo e protezione del suolo.

A COP31, Salam ha chiesto il recupero ambientale e l’adattamento al cambiamento climatico da integrare nella ricostruzione, insieme al ripristino della stabilità e della sovranità. Ha anche denunciato le violazioni ambientali israeliane come violazioni del diritto umanitario internazionale. Questa qualifica rientra nella posizione espressa dal Primo Ministro.

Esistono meccanismi, donazioni ancora da mobilitare

Il finanziamento per la ricostruzione ha già un quadro separato per questo appello diplomatico. Nella sua presentazione del programma LEAP pubblicato il 17 febbraio 2026, la Banca Mondiale ha descritto un pacchetto estensivo di 1 miliardo di dollari, lanciato con un prestito iniziale di $250 milioni approvato nel giugno 2025. Questo quadro può ricevere finanziamenti supplementari sotto forma di prestiti o sovvenzioni. Questa non è una nuova busta annunciata ad Antalya.

Il programma comprende la gestione organizzata delle macerie: trasporto ai centri di trattamento, smistamento, recupero del calcestruzzo riutilizzabile e dell’acciaio e smaltimento sicuro di rifiuti inutilizzabili o pericolosi. Il Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione garantisce la sua attuazione, mentre il Ministero dell’Ambiente supervisiona i requisiti dei detriti e ambientali.

La richiesta di Salam riguarda quindi le risorse supplementari e le condizioni in cui possono essere soddisfatte. Il suo discorso non vale la pena di donare o l’impegno di un donatore. Tuttavia, pone un obiettivo specifico nelle discussioni internazionali: finanziare il ripristino delle terre e degli ecosistemi, non solo la ricostruzione degli edifici.

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