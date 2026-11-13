Elettricità: il piano adottato, il gas ancora da negoziare

Il governo libanese ha approvato il suo piano elettrico il 13 novembre. Gas, rinnovabili e la rete sono gli assi annunciati. I negoziati con il Qatar continuano, senza accordo finale. Allo stesso tempo, Bill 72 apre 8.950 miliardi di sterline per pagare alcuni dei debiti pubblici dovuti a EDL. La sua pubblicazione segna un passo legale, non una prova di pagamento. I prezzi variabili devono ancora essere esaminati e i suoi effetti rimangono condizionali alla sua adozione.

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Il governo libanese ha approvato il suo piano di energia elettrica il 13 novembre, mentre continua le discussioni con il Qatar. Alla fine del Consiglio dei ministri, Adel Nassar ha annunciato questa decisione. Joe Saddi ha detto che nessun accordo finale con il lato del Qatar è stato ancora annunciato. Lo stesso giorno, la legge che apre 8.950 miliardi di sterline per i pagamenti pubblici non pagati a Elettricità del Libano è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Queste due decisioni affrontano problemi diversi. Il piano riguarda i combustibili, la produzione, le reti e il recupero. Lo stanziamento di bilancio viene utilizzato per pagare alcune delle fatture già accumulate dalle amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni. Non costituisce una busta per la costruzione delle centrali elettriche annunciate.

Elettricità: Gas al centro del piano approvato

Paul Morcos, Ministro dell’Informazione, ha presentato gli orientamenti adottati dopo l’incontro. Ha sottolineato un approccio integrato: fornitura di gas naturale, produzione, trasporto, distribuzione e raccolta di fatture. L’annuncio non è quindi limitato all’aggiunta di capacità elettriche.

A breve termine, il governo vuole fornire gas naturale attraverso il gasdotto arabo alla centrale di Deir Ammar. Il Ministro ha descritto il passaggio dal diesel al gas naturale come mezzo per ridurre significativamente il costo della produzione. Tuttavia, non ha fornito i prezzi di acquisto, i risparmi per kilowatthour, o le date di consegna.

Questa presentazione definisce un orientamento industriale. Non dimostra che le forniture sono contrattualmente garantite o che l’impianto è già operativo con quel combustibile. Per misurare l’effetto sui costi, sarà necessario conoscere le condizioni per l’acquisto e il trasporto di gas e quindi le modalità operative effettive.

Paul Morcos ha anche menzionato l’importazione di gas naturale liquefatto per alimentare Deir Ammar, Zahrani e Zuk. Pipeline gas e LNG sono due linee di alimentazione separate. La relazione non precisa la loro articolazione tecnica, l’infrastruttura necessaria o gli impegni finanziari corrispondenti.

Un obiettivo da 3.000 a 3.500 megawatt

Il Ministro ha stabilito l’ambizione di produzione almeno 3.000 a 3.500 megawatt nei prossimi anni. Ha detto che la maggior parte di questa capacità dovrebbe provenire da energie rinnovabili. In queste dichiarazioni non è stato reso pubblico alcun calendario annuale o una condivisione specifica tra le tecnologie.

È un obiettivo di potenza, non una produzione già disponibile. Megawatts descrivono una capacità; non solo danno il volume di elettricità effettivamente consegnato agli abbonati. L’annuncio quindi non consente di dedurre un numero aggiuntivo di ore di corrente al giorno.

La rete di trasporto è inclusa anche nel programma. Paul Morcos ha sottolineato la necessità di riqualificare e investire in esso. Deve essere in grado di assorbire energia elettrica da nuovi impianti e progetti rinnovabili e poi spostarla in luoghi sicuri di consumo.

Sulla distribuzione e la raccolta di fatture, il governo sta lavorando sulla partecipazione privata attraverso operatori di rete. Il Ministro ha fissato questo approccio al quadro adottato dall’Autorità di regolamentazione del settore. Le dichiarazioni consultate non designano un operatore scelto e non presentano un contratto aggiudicato.

Qatar: negoziati, non ancora un accordo

Il ministro dell’energia Joe Saddi ha riferito i progressi con il lato del Qatar. Ha tuttavia chiarito che diversi punti sono rimasti in discussione. Esso intende annunciare l’accordo al momento della conclusione, senza rivelare i dettagli degli scambi in corso.

Paul Morcos, da parte sua, ha indicato che i negoziati continuerebbero ad esaminare la possibilità di accelerare la costruzione di centrali elettriche a Deir Ammar. Approvazione del piano e ulteriore discussione sono quindi stabiliti. Un impegno finale del Qatar, il suo importo e il suo programma non sono inclusi negli annunci disponibili.

Il Ministro dell’Energia ha inoltre annunciato l’inclusione dei prezzi variabili all’ordine del giorno della prossima settimana. Secondo lui, sarebbe necessario tre mesi dopo la sua adozione per produrre i suoi effetti. Questa scadenza rimane condizionata: non inizia con la sua dichiarazione del 13 novembre.

Per quanto riguarda i campi palestinesi, Joe Saddi ha detto di aver concordato con il presidente del comitato di dialogo libanese-palestinese sulla necessità di proporre una soluzione entro due mesi. L’obiettivo annunciato è il pagamento delle somme dovute per l’elettricità. Nessuna formula di regolamento o divisione delle responsabilità è stata dettagliata.

La legge pubblica non retribuita entra in vigore

Il caso finanziario ha fatto un passo legale separato. Il supplemento di emissione 49 della Gazzetta ufficiale, datato 13 novembre 2026, pubblica l’atto n. 72. Il suo primo articolo apre un ulteriore stanziamento di £8,950 miliardi nella riserva del bilancio generale del 2026.

Il testo si riserva questa somma per il pagamento di una parte dei crediti accumulati da EDL su amministrazioni pubbliche e istituzioni. Proibisce l’uso del credito per un altro scopo. Le spese restano soggette a norme giuridiche, comprese quelle relative alla contabilità pubblica.

La legge prevede che gli stanziamenti impegnati, liquidati, ordinati e pagati siano registrati nei conti pertinenti del 2026. Inoltre autorizza, su base eccezionale e per una sola volta, il differimento del credito e degli importi trasferiti, commessi o meno. L’articolo 3 della legge stabilisce che essa entrerà in vigore non appena sarà pubblicata.

La presente pubblicazione estende il voto parlamentare del 12 novembre. Non dimostra che i fondi sono già stati versati all’EDD. Il credito deve ancora essere tradotto in transazioni di pagamento secondo il suo scopo; non si accontenta automaticamente di tutti i debiti pubblici.

I prossimi passi annunciati sono i negoziati del Qatar, la revisione dei prezzi variabili e l’attuazione dello stanziamento di bilancio. Le date di consegna di gas, contratti di costruzione e gli importi effettivamente ricevuti da EDL rimangono da specificare.

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