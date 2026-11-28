Gli operai ucraini hanno completato la loro ricerca sabato a Nijyn. Lo sciopero del giorno precedente su una società ha provocato sette morti e sette feriti, secondo le autorità regionali.

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Sette persone sono state uccise e sette feriti venerdì 27 novembre in uno sciopero russo su una società a Nijyn, nell’Ucraina settentrionale, secondo l’amministrazione della regione di Chernihiv. Il salvataggio ha completato la loro ricerca sabato mattina e ha indicato che una persona era stata estratta viva dalle macerie.

Lo sciopero ha colpito l’azienda venerdì. Il municipio aveva annunciato tre morti e sette feriti mentre i soccorritori stavano ancora lavorando lì. La nuova valutazione è stata comunicata dopo l’indagine da parte dei servizi di emergenza ucraini e confermata dal capo dell’amministrazione regionale, Viacheslav Chaous. La squadra di soccorso ha riferito che aveva mobilitato 55 rispondenti, tra cui due squadre cinofile.

Un giorno di lutto a Nijyn

Il comune ha dichiarato sabato 28 novembre il giorno del lutto in memoria delle vittime. I due bilanci successivi coprono lo stesso sciopero. Le autorità regionali lo distinguono da quella dell’intera regione di Chernihiv, che ammonta a otto morti e dieci feriti nel periodo di 24 ore che hanno esaminato.

Un’altra ondata di attacchi di notte

L’aviazione ucraina annuncia separatamente che la Russia ha lanciato 162 droni durante la notte del 27-28 novembre. Nel suo sondaggio intermedio, che è stato fermato a 0800 Kiev tempo, ha riferito 141 aerei abbattuto o neutralizzato e ha riferito impatti a 13 siti. Questo record militare non costituisce una valutazione umana e non copre lo sciopero che ha colpito l’azienda di Nijyn venerdì.

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