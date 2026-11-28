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Gli attacchi sono stati segnalati sabato mattina a Kfar Tebnit. Beirut si prepara a chiudere le strade della maratona di domenica. Nello Yemen, le autorità di Sana’a hanno denunciato 15 feriti. In Iraq, Baghdad chiuse due incroci, uno al confine iraniano e l’altro al confine siriano.

Sabato 28 novembre 2026, edizione mezzogiorno, Beirut time.

Libano meridionale: attacchi segnalati a Kfar Tebnit

Gli scioperi israeliani sono stati segnalati sabato mattina su Kfar Tebnit nel distretto di Nabatiyah. Le informazioni locali sono coerenti sul comune interessato, ma il tempo esatto degli scioperi e le loro conseguenze non sono stabilite. Nessun risultato umano confermato sono stati disponibili in tarda mattinata. Questo è un nuovo episodio dopo le riprese riportate venerdì vicino alla località. Gli scioperi riportati sulle alture di Ain al-Tinah nella Bekaa occidentale tornano a giovedì sera.

Beirut: Le restrizioni della maratona iniziano stasera

Le Forze di Sicurezza Interna hanno annunciato un divieto di sosta sulla rotta dalle ore 9 di questo sabato e poi di chiusura alle ore 10 della zona di Piazza dei Martiri di fronte all’edificio An-Nahar. Le restrizioni del traffico sulla rotta devono essere attuate domenica alle 4:30. La finestra di rilascio richiesta dagli organizzatori inizia prima del divieto di polizia: invitano i conducenti a non lasciare il loro veicolo sulla rotta già sabato mattina.

Per domenica, il servizio meteorologico libanese prevede una graduale diminuzione delle temperature e delle docce mentre il disturbo si avvicina. Il bollettino non permette di impostare l’ora di una prima doccia sul percorso.

Yemen: 15 feriti a Sanaa secondo le autorità Huthi

Il Ministero della Salute di Houthis annuncia 15 civili feriti, tra cui due donne, nel quartiere di Bir Abu Shamla di Sana’a. Ha attribuito lo sciopero all’Arabia Saudita. La coalizione non ha confermato questa operazione nelle dichiarazioni disponibili. L’Houthis ha anche segnalato un incendio in una centrale elettrica nella città portuale di Mokha, senza annunciare alcun risultato umano o quantificare i tagli.

La coalizione annunciò separatamente che la sua difesa aerea aveva intercettato un missile da crociera lanciato dalla Houthis verso la regione di Riyadh. Il suo portavoce non ha dato un controllo. Gli annunci non permettono di stabilire un collegamento tra l’intercettazione e lo sciopero riportato a Sanaa.

Iraq: due passaggi chiusi senza una decisione generale sul confine iraniano

Il comando di guardia di confine annunciò la chiusura di Bashta nella provincia di Halabja e di Al-Walid, a nord di Rabia. Il primo passaggio riguarda l’Iran, il secondo in Siria. Il ministro degli Esteri Fouad Hussein ha rivelato il 7 novembre che Washington chiedeva di mantenere solo due punti di passaggio con l’Iran. Aveva scoperto che l’applicazione impossibile il 13 novembre. Le due chiusure del 26 novembre non dimostrano che Baghdad accettò la richiesta americana.

Taiwan: voto locale e referendum nucleare chiuso

Gli elettori taiwanesi hanno votato sabato per i sindaci, i capi di contea e altri rappresentanti locali. A Taipei, il sindaco in uscita Chiang Wan-an di Kuomintang, aveva come suo avversario Puma Shen del Partito Democratico Progressista. In una votazione separata, gli elettori hanno votato per abbandonare la politica di un paese senza energia nucleare. Il referendum è stato aperto a partire dai 18 anni, rispetto ai 20 anni per le elezioni locali. Gli uffici si sono chiusi alle ore 16 a Taiwan, o alle ore 10 a Beirut, e il conteggio continua.

Francia: La convenzione dei cittadini ascolta il Tesoro

Le 150 persone disegnate per la convention sulle finanze pubbliche hanno iniziato il loro lavoro venerdì al Palais d’Iéna. L’Economista Capo del Tesoro, Dorothée Rouzet, è in programma di essere ascoltato sabato alle 2.30, ora di Parigi. La Convenzione esamina i conti dello Stato, delle comunità e della sicurezza sociale. Le sue proposte sono previste nel marzo 2027; Non sostituiranno il voto del Parlamento sul bilancio.

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