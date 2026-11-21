Il Regno Unito annuncia nuovi accordi industriali con l’Ucraina dopo che Wes Streeting ha visitato Kiev. I 500 milioni di sterline menzionati erano già parte del bilancio britannico annunciato in ottobre.

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Il Ministero della Difesa britannico ha annunciato sabato 21 novembre la firma di nuovi accordi industriali con l’Ucraina in occasione di una visita del suo ministro della Difesa, Wes Streeting, a Kiev. Londra afferma che queste leggi consentiranno all’Ucraina di produrre attrezzature di difesa nel Regno Unito. Non ha annunciato una nuova busta dopo le interviste.

Wes Streeting ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky e poi la sua controparte ucraina, secondo il ministero britannico. La presidenza ucraina conferma che la cooperazione industriale è stata parte della discussione. Il Regno Unito presenta gli accordi come mezzo per aggiungere opportunità di produzione al di fuori dell’Ucraina. Il comunicato britannico non dà il valore degli accordi o la data in cui tale produzione potrebbe iniziare.

I 500 milioni di sterline erano già stati stanziati

I 500 milioni di sterline citati da Volodymyr Zelensky a Kiev corrispondono al sostegno militare annunciato nel bilancio britannico di ottobre. Londra ha dettagliato la sua distribuzione questa settimana: £ 240 milioni è stato annunciato il 17 novembre a Bruxelles per la difesa aerea, poi £ 260 milioni alla riunione della Coalizione dei Volontari a Berlino. Questi annunci di bilancio non costituiscono un bilancio delle consegne.

Kiev insiste sui servizi essenziali prima dell’inverno

La presidenza ucraina afferma che Volodymyr Zelensky ha sostenuto per una maggiore protezione delle reti di approvvigionamento energetico e idrico. Entrambe le squadre devono continuare le loro discussioni prima della prossima riunione tra il presidente ucraino e il primo ministro britannico Andy Burnham. Il rapporto di Kiev non specifica la data.

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