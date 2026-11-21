L’Hotel Chocolat ricorda alcune scatole di Natale acquistate nel Regno Unito dal 2 all’8 ottobre 2026 a causa del rischio di salmonella legata ad un ingrediente a base di pistacchio. Questi sono i lotti interessati.
La Food Standards Agency (FSA) ha pubblicato la comunicazione di richiamo il 21 novembre. Si rivolge a quattro formati nella gammaScatola di cioccolato classica di Natale, ma solo per i lotti e le date elencati di seguito. L’Hotel Chocolat afferma che nessuna salmonella è stata rilevata nei suoi prodotti finiti e che il richiamo segue un rapporto di pistacchi grezzi utilizzati nella sua supply chain.
I lotti da controllare sul pacchetto
L’avviso riguarda le caselle acquistate da2-8 ottobre 2026 incluso. Per determinare se viene richiamata una casella, controllare insieme il formato, il codice batch e la data di durata minima indicata dalle parole « Best before »:
- 9 pezzi (105 g), marzo 2027:lotto 26233.
- 18 pezzi (210 g), marzo 2027:lotto 26230, 26231, 26232, 26233, 26250, 26251, 26252 e 26253.
- 18 pezzi (210 g), maggio 2027:tanti 26260 e 26261.
- 24 pezzi (315 g), marzo 2027:tanti 26239 e 26240.
- 24 pezzi (315 g), aprile 2027:tanti 26258, 26259 e 26260.
- 48 pezzi (630 g), marzo 2027:lotto 26244.
Il codice 26260 appare in due formati, ma non corrisponde alla stessa data. La verifica del codice da solo non è quindi sufficiente. Secondo la FSA, il rischio riguarda i cioccolatini al pistacchio contenuti nei pacchetti interessati, non gli altri prodotti del marchio.
E se la scatola fosse preoccupata?
FSA consiglia di non consumare un prodotto richiamato e restituirlo al negozio dove è stato acquistato per uno scambio o un rimborso. Il marchio indica che può anche essere segnalato in una delle sue boutique Hotel Chocolate, con la prova di acquisto. Il riferimento nel parere del Regno Unito èFSA-PRIN-54-2026.
Questo è un promemoria precauzionale nel Regno Unito. L’opinione britannica non riferisce alcuna malattia associata a queste scatole e non vale la pena annunciare un richiamo in Francia o in Libano.
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