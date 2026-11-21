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Due petroliere sono state colpite sabato da proiettili non identificati nello Stretto di Ormuz. Il British Maritime Safety Centre non segnala una vittima o designa una persona responsabile.

Il UKMTO UK Marine Coordination Centre ha rilasciato due comunicazioni separate per sabato 21 novembre, riguardante le petroliere che lasciano il Golfo Persico attraverso lo Stretto di Ormuz, fuori Oman. Secondo i rapporti delle autorità militari, le due navi sono state colpite al mattino, a 50 minuti di distanza. Nessuno di loro è chiamato negli avvisi.

Due avvisi separati, senza attribuzione

La UKMTO non ha menzionato alcuna vittima nelle sue opinioni iniziali. Né ha confermato alcun inquinamento. Le autorità stanno indagando: in questa fase, il centro britannico non ha identificato i proiettili né designato una persona responsabile né stabilito un collegamento tra i due incidenti.

Un avviso separato aveva già riferito che una petroliera era stata colpita venerdì 20 novembre, nello Stretto. In questo caso, l’agente di sicurezza dell’azienda ha segnalato un incendio a bordo. Il Regno UnitoMTO non aveva segnalato perdite o conseguenze ambientali. Questo episodio è prima dei due rapporti di sabato.

Un passaggio sempre preso in prestito nonostante gli attacchi

Nel bollettino del 19 novembre, il Joint Maritime Information Centre (JMIC) aveva identificato quattro attacchi segnalati nello Stretto durante i quattro giorni coperti dalla sua indagine. Ha mantenuto il livello di minaccia per « sempre ». Questa valutazione precede il consiglio di sabato: descrive il rischio già osservato nello Stretto, non l’origine dei colpi recentemente segnalati.

Tuttavia, il traffico petrolifero aveva ripreso parte del terreno perduto in primavera. Secondo la US Energy Information Agency, i volumi di petrolio grezzo, condensato e prodotti petroliferi che transitano attraverso Ormuz sono aumentati da circa 5,1 milioni di barili al giorno nel secondo trimestre a 9,1 milioni di barili al giorno nel terzo. Sono rimasti ben al di sotto dei 21,6 milioni di barili al giorno nel quarto trimestre del 2025. Queste stime coprono i volumi trasportati, non il numero di navi in servizio.

Entrambe le comunicazioni riportano che le petroliere sono state incrociate al momento degli incidenti. Essi non segnalano il traffico dopo gli incidenti e non segnalano alcuna chiusura della traversata. Resta da chiarire lo status delle due navi e le possibili conseguenze ambientali.

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