Il Libano festeggia 83 anni di indipendenza questa domenica. Alla vigilia della festa, Joseph Aoun ha chiesto il ritorno degli sfollati dal Sud. Due incidenti separati sono stati segnalati a Baraachit e Marjayoun. A Bruxelles, la maggior parte dei voli il lunedì 23 dovrebbe essere annullata a Zaventem.

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Domenica 22 novembre 2026, mezzanotte a Beirut. Il Libano festeggia l’83esimo anniversario della sua indipendenza. Alla vigilia della festa, Joseph Aoun ha chiesto il ritorno degli sfollati dal Sud. Due dispacci riportarono uno sciopero vicino a Baraachit sabato sera e un incendio di artiglieria nella pianura di Marjayoun. In Europa, Zaventem prevede di annullare la maggior parte dei voli di lunedì e la neutralità irlandese ha mobilitato i manifestanti a Dublino.

Indipendenza: la bandiera alzata a Nahr al-Kalb dopo il discorso di Aoun

La presidenza conferma che la bandiera libanese è stata sollevata sabato, durante l’inno nazionale, sul tunnel Nahr el-Kalb. Joseph Aoun aveva appena parlato davanti alla stele, che ricorda la partenza delle ultime truppe straniere nel 1946. La cerimonia ha avuto luogo alla vigilia della festa nazionale del 22 novembre, che si riferisce al rilascio dei leader imprigionati a Rachaya nel 1943.

Il Capo di Stato ha chiesto che le persone sfollate del Sud possano tornare nei loro villaggi. Ha chiesto il ritiro israeliano, la fine degli attacchi e il ritorno dei detenuti libanesi. Ha anche chiesto la consegna delle armi che scappano dallo Stato, senza fissare un calendario. Queste dichiarazioni non annunciano il ritorno organizzato di persone sfollate o la scadenza per il disarmo.

La data della festa nazionale e la data della chiusura amministrativa non coincidono quest’anno. In una nota del 5 novembre, il presidente del Consiglio, Nawaf Salam, ha fissato lunedì 23 novembre, la chiusura delle amministrazioni, delle istituzioni pubbliche e dei comuni. La commemorazione mantiene la data di domenica 22.

Sud Libano: Baraachit ha segnalato, Marjayoun fuoco normale

In una spedizione rilasciata sabato 2128 a Beirut, l’Agenzia Nazionale dell’Intelligence libanese ha riferito un attacco aereo israeliano alla periferia di Barahhit, distretto di Bint Jbeil. Non ha segnalato né il tempo dello sciopero o il suo bilancio.

A 2218 ore, l’Agenzia ha riferito che tre gusci di artiglieria avevano preso di mira la pianura di Marjayun. Esso afferma che non era la città di Khiam, a differenza di altri rapporti. La spedizione non ha specificato l’origine della sparatoria e non ha segnalato alcun risultato. Questi orari sono quelli delle pubblicazioni, non degli incidenti.

A Dublino, i manifestanti difendono il mandato delle Nazioni Unite

I manifestanti si sono riuniti sabato per difendere il « triplo lock » che gestisce alcune missioni irlandesi all’estero: l’accordo del governo, l’accordo Dáil, la casa bassa e un mandato dell’ONU. Il governo vuole rimuovere quest’ultima condizione per alcune operazioni internazionali. L’approvazione del governo sarebbe rimasta necessaria, come sarebbe l’approvazione del Dáil quando richiesto. Tuttavia, il progetto estende l’eccezione parlamentare applicabile a talune piccole quote.

Il Dáil ha inviato il progetto di nuovo in commissione il 21 ottobre; Non è un’adozione definitiva. Il dibattito irlandese non cambia il mandato dell’UNIFIL. La risoluzione del Consiglio di sicurezza 2790 termina il 31 dicembre 2026 e prevede un graduale ritiro. Il testo di Dublino non annuncia il ritiro irlandese o la partecipazione a uno schema di sostituzione.

Bruxelles-Zaventem: La maggior parte dei voli il lunedì dovrebbe essere cancellata

L’aeroporto di Bruxelles prevede di annullare la maggior parte delle sue partenze e arrivi lunedì 23 novembre. Questa previsione segue l’annuncio della partecipazione di parte dei controllori del traffico aereo nello sciopero nazionale belga. Le aziende devono contattare i propri passeggeri; la tabella dell’aeroporto mostra una cancellazione solo dopo il check-in. È necessario controllare la prenotazione con la società prima di partire. Questo annuncio non ci permette di dedurre lo stato di un volo per Charleroi.

A Bruxelles, STIB pubblicherà una stima iniziale delle linee di metropolitana, tram e autobus di domenica sera. Si prevede di confermare le linee tenute poco prima delle 6 di lunedì, ora belga. De Lijn annuncia anche meno autobus e tram nelle Fiandre e vi invita a controllare il vostro viaggio di nuovo lo stesso giorno.

Rohingyas: Parigi annuncia un approccio al Consiglio di Sicurezza

La Francia ha annunciato sabato che avrebbe richiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza sul Myanmar. Il Quai d’Orsay ha risposto alla sentenza del 19 novembre della Corte di giustizia internazionale nel caso tra la Gambia e il Myanmar relativa alla Rohingya. Parigi ha ricordato che la sentenza è vincolante per le parti. Il dipartimento non ha annunciato alcuna data di riunione o azione presa dal Consiglio.

Ucraina: Rotazione tagli programmati domenica

L’operatore Ukrenergo annuncia tagli di svolta domenica 22 novembre in alcune regioni. Le dimensioni variano per area e nicchia; Non è un arresto continuo 24 ore su 24 per ogni camino. L’operatore ha detto che le riparazioni stavano continuando e che la situazione è rimasta difficile nelle regioni di Odessa e Rivne.

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