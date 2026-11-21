Hugues Moutouh, prefetto di Loiret e della regione Centre-Val de Loire, ha annunciato sabato che aveva chiesto di essere sollevato dai suoi doveri. La sua partenza non è stata formalizzata. Questo approccio segue la rivelazione di un’indagine sulle presunte perdite al Rally Nazionale. contesta qualsiasi fallimento.

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Hugues Moutouh, prefetto di Loiret e della regione Centre-Val de Loire, ha detto sabato 21 novembre che aveva chiesto di essere sollevato dai suoi doveri. Nessun atto ufficiale che termina la sua missione è stato pubblicato sabato sera. L’alto funzionario contesta qualsiasi fallimento in materia di presunte perdite al National Rally.

Una richiesta, non ancora una fine di funzioni

La prefettura ha rilasciato sabato la dichiarazione in cui Hugues Moutouh annuncia il suo approccio. Ha anche sfidato, in un’intervista condotta prima del rilascio di questo comunicato, qualsiasi pregiudizio nell’esecuzione dei suoi doveri. La sua richiesta non è di per sé una decisione di partenza.

Il decreto del 22 aprile 2026 nominò prefetto della regione Centre-Val de Loire e prefetto di Loiret dal 18 maggio. Ha entrambe le funzioni sotto lo stesso atto. Nessuna data di partenza o nomina di un successore è stato annunciato il sabato sera.

Informazioni giudiziarie distinte dall’approccio amministrativo

La richiesta viene dopo la divulgazione di informazioni giudiziarie a Parigi su presunte trasmissioni di informazioni riservate all’Assemblea Nazionale. Giovedì 19 novembre, l’Ufficio del Pubblico Procuratore di Parigi ha riferito che non si era verificato alcun indennizzo in quella data. Non ha pubblicamente identificato le perdite in questa dichiarazione.

Hugues Moutouh ha contestato le accuse che ha intervenuto a favore di un partito. L’approccio che ha annunciato al governo non pregiudica i risultati dell’indagine. Una possibile decisione di cessare il suo ufficio sarà oggetto di un atto separato.

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