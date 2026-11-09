Ucraina: Kushner chiede il dialogo Russia-Europa

Jared Kushner chiede un dialogo diretto tra la Russia e gli europei sul regime di sicurezza, prima dei negoziati del 10 e 11 novembre ad Abu Dhabi. Ursula von der Leyen afferma che un cessate il fuoco in Ucraina deve precedere qualsiasi discussione seria dell’architettura di sicurezza del continente. Gli emissari statunitensi includono consultazioni con Kiev, istituzioni europee, NATO e diverse capitali. La delegazione ucraina conferma incontri di coordinamento separati con i suoi partner europei. Nessun accordo comune è annunciato.

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Jared Kushner chiede un dialogo diretto tra la Russia e gli europei sulla loro sicurezza. L’emissario statunitense ha chiarito questa posizione lunedì 9 novembre 2026, prima dei colloqui sull’Ucraina previsti ad Abu Dhabi. Ursula von der Leyen stabilisce una condizione: un cessate il fuoco deve precedere qualsiasi discussione sostanziale dell’architettura di sicurezza europea.

Sono state formulate dichiarazioni alla vigilia di due giorni di negoziati, il 10 e l’11 novembre. Le delegazioni russe, ucraine e americane dovrebbero riprendere i loro scambi nella capitale degli Emirati. Le consultazioni separate coinvolgeranno partner europei.

Kushner chiede il dialogo sulla sicurezza europea

Per il negoziatore degli Stati Uniti, la pace duratura richiederà un impegno diretto tra Mosca e le capitali europee. Egli sperava che le discussioni si concentrassero sulle modalità di sicurezza che li hanno colpiti. Questa proposta estende la portata delle discussioni oltre le garanzie destinate all’Ucraina.

Kushner annuncia quattro priorità: fermare la lotta, definendo credibili garanzie post-guerra, preparando per il recupero economico ucraino e avanzando su questioni umanitarie. Esso presenta questi obiettivi come componenti di un regolamento da costruire, senza annunciare un compromesso raggiunto.

Ha indicato che lui e Steve Witkoff avrebbero consultato i rappresentanti ucraini, europei e NATO prima dell’incontro trilaterale. Citò Francia, Germania, Regno Unito e Italia. L’obiettivo dichiarato rimane quello di avvicinare le posizioni e prepararsi ad ulteriori negoziati.

Von der Leyen prima chiede di smettere di combattere

A Bucarest, il presidente della Commissione europea difende un diverso ordine di discussione. Ritiene che un cessate il fuoco in Ucraina debba avvenire prima di qualsiasi serio scambio sulla sicurezza del continente.

Esso chiede inoltre un quadro adeguato, che coinvolga gli alleati della NATO e gli Stati membri dell’UE. La sua dichiarazione non chiude la porta ai contatti diplomatici di Abu Dhabi. Esso stabilisce una precondizione per i negoziati più ampi sull’organizzazione della sicurezza europea.

Nella sua dichiarazione ufficiale al fianco del presidente romeno Nicușor Dan, von der Leyen sostiene i prossimi colloqui con una presenza europea. Riafferma anche il suo sostegno a un cessate il fuoco nel Mar Nero e al ripristino della libertà di navigazione.

Consultazioni europee separate

Rustam Umerov, membro della delegazione ucraina, conferma incontri di coordinamento separati con i partner europei ad Abu Dhabi. Queste consultazioni da sole non cambiano il formato annunciato di scambio tra Russia, Ucraina e Stati Uniti.

La presenza francese è stata annunciata domenica da Jean-Noël Barrot. Le dichiarazioni di lunedì chiariscono ora la questione in gioco: le garanzie ucraine, ma anche le condizioni per un possibile dialogo Russia-Europa. I negoziatori sono attesi martedì e mercoledì ad Abu Dhabi.

Illustrazione foto: vista costiera di Abu Dhabi, 25 luglio 2017. Archivio AdnanDekedek / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Intera foto conservata senza ritocco; Libnanews abbigliamento trasmesso sotto la stessa licenza. Questa immagine non rappresenta la posizione specifica o i partecipanti ai negoziati.Foto e crediti originali.

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