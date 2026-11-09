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Aeroporto di Beirut e volo MEA

Da Bir Hassan a Khaldé, la storia dell’aeroporto di Beirut e del MEA in sei documenti reali e datati. MEA è stata fondata nel 1945; Il nuovo aeroporto è stato inaugurato nell’aprile 1954. Dopo la guerra civile, la sua ricostruzione è iniziata nel 1994. È diventato Rafic Hariri nel 2005, poi MEA è entrato a far parte di SkyTeam nel 2012.

Archivi e crediti:

• Mappa pubblicata nel 1948, compagnie aeree nel 1947: CIA / Biblioteca del Congresso, pubblico dominio americano. https://www.loc.gov/item/2013593021/

• Beirut, 1958, terminal e C-124 militari: US Air Force, dominio pubblico statunitense. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dafb-63dtcw-c124-lebanon-1958.jpg

• Terminal, 1982: James Case / CapCase. https://www.flickr.com/photos/7467877@N07/12053648495/

• Boeing MEA a Stansted, 1985: Steve Knight / kitmasterblake. https://www.flickr.com/photos/58415659@N00/15588768017/

• Due viste a Beirut, 8 novembre 2013: abdallahh. https://www.flickr.com/photos/husseinabdallah/112642256/ e https://www.flickr.com/photos/husseinabdallah/11264299033/

Foto Caso, Cavaliere e abdallahh: CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/; ridimensionamento e editing. Nessuna immagine generata. Le foto del 1958 e del 2013 non rappresentano le cerimonie del 1954, 2005 o 2012.

Fonti: DGAC Libano, Piano d’azione statale 2023 (ICAO); KLM / SkyTeam, 28 giugno 2012: https://news.klm.com/midddle-east-airlines-joins-skyteam/

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