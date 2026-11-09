La Corte Suprema sblocca il lavoro a Big Bend

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La Corte Suprema degli Stati Uniti sospende l’ingiunzione lunedì 9 novembre, bloccando i lavori di confine nella zona di Big Bend del Texas. L’amministrazione Trump può così riprendere la costruzione durante la procedura. La controversia riguarda le deroghe alle leggi ambientali e la giurisdizione del giudice che aveva interrotto il procedimento. Gli oppositori denunciano rischi duraturi ai paesaggi e al patrimonio. Il giudice Ketanji Brown Jackson ha rifiutato la richiesta del governo. La controversia non è definitivamente chiusa.