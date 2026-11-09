La Corte Suprema sblocca il lavoro a Big Bend

Lunedì 9 novembre 2026, la Corte suprema americana permise la ripresa del lavoro a Big Bend, Texas. Sostiene l’ingiunzione federale che blocca le barriere di confine e le strade richieste dall’amministrazione Trump. La decisione si svolge durante il contenzioso sulle deroghe alle leggi ambientali. Non termina questa procedura.
L’ordine riguarda la zona di confine di Big Bend, nel Texas occidentale, al confine con il Messico. Questa zona comprende il Parco Nazionale dello stesso nome. Il giudice Ketanji Brown Jackson afferma di aver rifiutato la sospensione richiesta dal governo.
Lavoro a Big Bend bloccato dal 2 ottobre
Un tribunale federale nel West District del Texas ha sospeso le deroghe amministrative e ha arrestato i lavori associati il 2 ottobre. L’amministrazione fece appello alla Corte Suprema per la rimozione di questo ostacolo.
In particolare, il Dipartimento della Sicurezza Interna si oppone agli Amici della Chiesa di Ruidosa, al Centro per la Diversità Biologica e ad una guida fluviale. Questi ricorrenti contestano le esenzioni dalle regole concesse per accelerare il cantiere di frontiera.
L’articolo 102 consente la costruzione di barriere e strade per scoraggiare il passaggio irregolare nelle aree interessate. Elimina anche i requisiti legali al fine di accelerare questo lavoro.
Giurisdizione del giudice al centro della decisione
Nella sua decisione di cinque pagine, la Corte ha sottolineato i limiti imposti agli appelli contro tali deroghe. La legge si riserva il controllo dei tribunali alle rimostranze costituzionali. Essa esclude la loro giurisdizione su altre sfide.
I denuncianti avevano invocato la cosiddetta dottrina « grandi questioni ». Richiede una chiara autorizzazione da parte del Congresso quando l’esecutivo sostiene alcune grandi potenze. La Corte federale aveva ritenuto che tale argomento potesse rientrare nella separazione costituzionale dei poteri.
La Corte Suprema respinge questa lettura in questa fase. Secondo lei, accusare il segretario di superare i suoi poteri sotto una legge rimane una sfida legislativa. L’invocazione della dottrina delle grandi questioni non la trasforma in una ripugnanza costituzionale.
I giudici ritengono quindi molto probabile che il governo vincerà sulla mancanza di giurisdizione del tribunale. Questa valutazione giustifica la sospensione dell’ingiunzione, senza costituire la chiusura definitiva del caso.
Costi di costruzione e rischi paesaggistici
La Corte ritiene anche le conseguenze finanziarie della sentenza. Cita la dichiarazione di un funzionario doganale e di protezione delle frontiere. Il governo stima i costi non recuperabili sostenuti dal governo a quasi $500.000 al giorno.
Gli avversari avvertono circa danni duraturi ai paesaggi, alle attività locali e al patrimonio. Nel loro memoriale del 29 ottobre, comprendono canyon, il corridoio di Rio Grande e la storica chiesa di Ruidosa. Essi sostengono che un recupero potrebbe causare la distruzione prima che la controversia venga risolta.
Tuttavia, la Corte constata che il Congresso, consentendo queste deroghe, ha favorito la rapida costruzione delle infrastrutture di confine. Esso ritiene che questo arbitrato pesa più in questa procedura urgente che il presunto danno ambientale e ricreativo.
La sospensione rimane legata alle prossime fasi giudiziarie. Il governo deve richiedere una revisione del caso da parte della Corte Suprema in tempo. Se rifiuta, la sospensione finirà automaticamente. Se è d’accordo, la misura rimarrà in vigore fino a quando la sua sentenza non sarà trasmessa.
Foto di illustrazione: Santa Elena Canyon, Big Bend National Park. National Park Service Image Bank Archive, 18 settembre 2012 timestamp. Foto: NPS / Ann Wildermuth, pubblico dominio. Tutta la foto conservata senza ritocco; Libnanews dressing. Questa immagine non mostra il cortile di confine.Foto originale, crediti e tasse.
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