Ucraina: gli europei invitati a parlare · Voci globali

Dopo il suo incontro con gli inviati statunitensi a Dublino, Volodymyr Zelensky ha annunciato una maggiore partecipazione europea ai prossimi colloqui. Jared Kushner evoca anche il loro allargamento. Viene annunciato uno scambio di prigionieri, senza una data specificata. Gli europei mantengono le loro richieste sulla sovranità ucraina, il cessate il fuoco e la sicurezza del continente.

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Gli europei devono partecipare più direttamente ai prossimi colloqui sull’Ucraina. Volodymyr Zelensky ha annunciato questo sviluppo dopo il suo incontro con gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner, giovedì 12 novembre 2026 a Dublino. Il presidente ucraino ha presentato la loro maggiore presenza al tavolo dei negoziati come uno dei risultati dell’incontro.

In una dichiarazione pubblicata il 13 novembre alle 01:03 sul sito della presidenza ucraina, ha anche fatto riferimento a uno scambio di prigionieri a venire e alla preparazione di riunioni multilaterali. Nessun calendario preciso, numero definitivo di persone interessate o accordo di cessate il fuoco accompagna questa relazione.

Parla sull’Ucraina con un posto europeo allargato

Jared Kushner afferma anche che Russia e Ucraina hanno accettato di estendere il prossimo round ai paesi europei. Secondo l’emissario americano, questo sviluppo dovrebbe affrontare il regime di sicurezza europeo dopo la guerra in parallelo con le questioni territoriali tra Kiev e Mosca.

Nel suo discorso alla Comunità politica europea di giovedì a Dublino, Zelensky ha descritto un’ulteriore partecipazione europea indiretta. Secondo lui, gli europei erano coinvolti negli scambi, ma non ancora presenti quando i russi erano al tavolo. Ha poi chiesto che diventino partecipanti regolari.

Il presidente ucraino ha anche spiegato che il commercio USA-russo in garanzie ha superato l’unica protezione dell’Ucraina. Essi hanno interessato, nella sua lettura, un quadro più ampio tra l’Europa e la Russia. Ha quindi invitato le capitali europee a seguire da vicino queste discussioni. L’annuncio fatto dopo l’incontro con gli emissari americani risponde a questa richiesta di partecipazione; Tuttavia, non specifica ancora la composizione finale delle future delegazioni.

Coordinamento con quattro capitali e istituzioni UE

Prima di ricevere Witkoff e Kushner, Zelensky si incontrò a Dublino con consiglieri nazionali di sicurezza provenienti da quattro paesi: Regno Unito, Germania, Francia e Italia. Anche i rappresentanti della Commissione europea e del Consiglio europeo sono stati coinvolti in questa preparazione. La Presidenza ucraina ha pubblicato la relazione giovedì alle ore 11.44 senza dare il momento esatto della riunione.

Partecipano Jonathan Powell per il Primo Ministro britannico, Bertrand Buchwalter per la Presidenza francese, Günter Sautter per la Cancelleria tedesca e Fabrizio Saggio per la Presidenza italiana. Bjoern Seibert e Simon Mordue hanno rappresentato la Commissione; Anna-Maria Boura, Consiglio europeo.

Le discussioni hanno riguardato i recenti incontri a Bruxelles e Abu Dhabi e la comunicazione con Washington. Hanno preceduto il movimento dei due emissari americani a Zelensky, dopo la loro visita in Russia.

Uno scambio di prigionieri annunciato, senza data specificata

Zelensky dice che conta sul più importante scambio di prigionieri dall’inizio della guerra. Kushner presenta anche questa operazione come obiettivo in preparazione. Il numero dei prigionieri interessati e la data dello scambio non sono specificati.

Nel suo discorso di giovedì, il presidente ucraino ha ricordato un accordo su uno scambio di prigionieri dopo i colloqui di Abu Dhabi.

Costa mantiene i requisiti di pace europei

A Dublino, António Costa ha ricordato tre priorità: raggiungere un cessate il fuoco, ripristinare la navigazione nel Mar Nero e creare le condizioni per un accordo di pace. Il presidente del Consiglio europeo ha ritenuto che i progressi concreti fossero ancora limitati. Ha accusato la Russia di continuare l’escalation piuttosto che concentrarsi sulla pace.

Costa difese anche il diritto dell’Ucraina di scegliere le sue alleanze e partnership. Egli ritiene che il futuro della sicurezza europea non possa essere deciso senza gli europei. L’uguaglianza sovrana degli Stati, l’inviolabilità dei confini e l’integrità territoriale sono stati tra i principi che ha chiesto di essere preservata.

Resta da specificare la data, la sede e il formato dettagliato delle future riunioni multilaterali.

Copertura: bandiere europee e ucraine di fronte a Berlaymont, Bruxelles, 21 agosto 2026. Archivio fotografico, non rappresenta le interviste di Dublino. Xavier Lejeune / Commissione europea, © Unione europea, 2026, CC BY 4.0. Rivestimento e redazione assistito da IA.

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