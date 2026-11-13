Libano: Rimozione di Akawi e Labored da Hermel Produttore · Voci globali

Il Ministero dell’Economia sospende la commercializzazione dei cosiddetti « Czech » e « labné » prodotti da Hassan Ali al-Haq a Shuaghir, Hermel. L’analisi del formaggio mostra non conformità batteriologica, mentre l’analisi del laboratorio rivela oli vegetali. La decisione annunciata il 12 novembre richiede al produttore di ritirare e inventario entro tre giorni dalla sua applicazione. Nessun numero di lotto o record di salute è specificato nel comunicato stampa.

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Il 12 novembre 2026 il Ministero dell’Economia e del Commercio libanese annunciò la sospensione della commercializzazione di due prodotti di un caseificio Hermel. La decisione è rivolta al cosiddetto « Czech »akawi e al laboratorio prodotto da « Alban wa ajban Hassan Ali al-Haq » (-) (-) a Chouaghir. Il produttore deve rimuovere questi prodotti dal mercato e prendere in carico le quantità recuperate.

Ritiro dalla forza lavoro: due motivi distinti

La decisione ministeriale reca il numero 125. Ne segue l’analisi di due campioni: un campione di formaggio e un altro campione di laboratorio. Secondo il Ministero, il primo non rispetta gli standard batteriologici libanesi. L’analisi del laboratorio ha mostrato la presenza di oli vegetali.

Queste due osservazioni devono rimanere distinte. Il rilascio non descrive la contaminazione batterica del laboratorio. Inoltre non specifica il microrganisma ricercato o rilevato nel campione d-akawi o i risultati numerici delle analisi. Le relazioni di laboratorio non sono incluse nel testo pubblicato.

La misura riguarda i due prodotti del produttore nominato, non tutti i formaggi akawi o lavoratori venduti in Libano. La struttura si trova a Chouaghir, Hermel District. La sospensione si applica ai mercati libanesi, non solo alle imprese locali.

Tre giorni per rimuovere e inventario prodotti

Il Ministero chiede al produttore di rimuovere i prodotti che sono stati messi in vendita. Essa richiede inoltre alla Commissione di redigere tabelle relative ai quantitativi ritirati. Il termine annunciato è di tre giorni dalla data di applicazione della decisione.

Il comunicato stampa rilasciato il 12 novembre non specifica separatamente la data di partenza di questa scadenza. Non permette pertanto di fissare con certezza un calendario. Inoltre, non dà il volume delle scorte da recuperare o il numero di punti vendita interessati.

La sospensione del marketing e l’ordine di recesso sono le misure annunciate. Il testo non menziona la chiusura della fabbrica o la distruzione delle merci. Né annuncia che il ritiro è stato completato.

L’identificazione del prodotto rimane incompleta

Il nome dell’istituzione e le due categorie di prodotti sono i principali identificatori forniti. Nessun numero di lotto, imballaggio, codice a barre o termine di consumo è incluso nel comunicato stampa consultato. Una fotografia dell’imballaggio per riconoscere i riferimenti a cui si fa riferimento non è attaccata.

Questi limiti impediscono che la misurazione venga ridotta a un lotto specifico o estesa ai riferimenti di altri produttori. Non sono menzionati casi di intossicazione, ricovero o altro stato di salute. Ciò non costituisce un certificato di assenza di rischio: la ragione batteriologica per il ritiro dei formaggi rimane quella indicata dal dipartimento.

Il follow-up previsto riguarda ora l’esecuzione del prelievo e gli inventari richiesti dal produttore. Le informazioni pubblicate in questa fase non permettono di misurare i progressi.

Copertina: Libnanews archivio fotografia pubblicato nel luglio 2021, data di ripresa non stabilita. Il negozio rappresentato non è interessato da questa decisione. Abito editoriale assistito da IA.

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