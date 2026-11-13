Il Regno Unito sanziona Slavneft e ora sostiene di colpire i primi dieci produttori di petrolio russi. Le misure annunciate il 12 novembre riguardano anche Vostok Oil, carbone, commercianti e navi. Combinano immobilizzazioni e restrizioni di servizio, senza equivalenti alla confisca di beni o strutture russe.

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Il Regno Unito impose sanzioni a Slavneft il 12 novembre 2026. Londra ora sostiene di colpire i primi dieci produttori di petrolio russi. Questo annuncio non significa che dieci gruppi sono stati aggiunti contemporaneamente: Slavneft completa un dispositivo costruito su diverse decisioni. Il nuovo pacchetto copre i circuiti di negoziazione di gas naturale, carbone e energia liquefatti.

Il governo britannico ha annunciato queste misure al vertice della Comunità politica europea di Dublino. Il suo obiettivo dichiarato è quello di ridurre il reddito di Mosca per finanziare la sua guerra contro l’Ucraina. Le restrizioni vengono come gli europei discutono la continuazione dei negoziati di pace.

Sanzioni britanniche contro Slavneft: misure

L’avviso ufficiale del 12 novembre elenca PJSC Oil and Gas Company Slavneft come RUS3800. Esso prevede un congelamento dei beni, restrizioni sui servizi fiduciari, un divieto di esercizio delle funzioni di amministratore e sanzioni nei trasporti. Londra motiva questa designazione dalle attività del Gruppo nel settore energetico, considerata strategica per il governo russo.

Questo campo rientra nel campo di applicazione della decisione di sanzione del Regno Unito. Solo non è una condanna penale. La distinzione vale anche per altre società registrate: il testo illustra le ragioni date dalle autorità e le restrizioni applicabili.

Dal petrolio ai commercianti di Dubai

Lo stesso avviso si applica a LLC Vostok Oil, di cui identifica Rosneft come sua società madre. Ha aggiunto in particolare Sibur Holding, Nipigazpererabotka e le società di carbone SUEK e Kuzbassrazrezugol. Forteza Trading DMCC, Patera FZCO e Novus Energy DMCC, con sede a Dubai, sono anche entità designate.

Downing Street presenta Vostok Oil come una nave ammiraglia Rosneft progetto nell’Artico. Per il governo del Regno Unito, l’intero approccio è lo stesso: mirare a diversi collegamenti nei ricavi energetici russi, dai produttori ai commercianti e poi ai mezzi di trasporto. Questa estensione al di là dei soli produttori spiega la diversità delle imprese interessate.

Vessels e i loro servizi anche mirati

Il foglio illustra anche le navi, tra cui le petroliere LNG Melicertes e Neleus, nonché le petroliere Apeks e Sara Sky. Le restrizioni marittime includono l’accesso ai porti e ai servizi britannici associati alle navi interessate.

Il quadro britannico distingue tra sanzioni finanziarie contro una società e la designazione di una nave. Per le navi specifiche, i divieti possono applicarsi al noleggio, al funzionamento, all’assistenza tecnica, all’equipaggio, alla intermediazione e al finanziamento. Gli obblighi dipendono dalle disposizioni applicabili a ciascuna registrazione, con le eccezioni e le licenze previste dal regolamento. L’annuncio delle sanzioni non deduce automaticamente lo stesso regime per un’intera flotta.

Un congelamento dei beni non è una confisca

Per Slavneft, la portata del congelamento deve essere compresa nel contesto delle obbligazioni britanniche. Secondo le norme dell’Ufficio delle sanzioni finanziarie, i fondi e le risorse economiche interessate devono essere garantiti da coloro che li tengono o li controllano. Essi non possono essere utilizzati o messi a disposizione del beneficiario sanzionato, direttamente o indirettamente, a meno che non sia applicabile l’eccezione o la licenza.

Il congelamento non trasferisce la loro proprietà nello Stato britannico. Né significa che Londra prende il controllo delle strutture del gruppo in Russia. L’autorità britannica distingue esplicitamente l’immobilizzazione dei beni dalla loro confisca. Le società soggette a tali norme devono anche riferire i beni interessati all’OFS.

I controlli non sono limitati a confrontare un nome con un elenco. Il piano può anche raggiungere entità possedute o controllate da una persona designata. Per le banche e i partner commerciali interessati, l’identità della parte contraente e la sua struttura di controllo diventano così elementi decisivi nella revisione delle transazioni.

Pressione dalle discussioni sull’Ucraina

A Dublino, Andy Burnham ha difeso la continua pressione su Mosca nonostante i progressi menzionati nei colloqui. Il primo ministro britannico chiede un cessate il fuoco completo e immediato. Il suo governo ha collegato le nuove restrizioni a questo obiettivo diplomatico, piuttosto che annunciare un accordo già raggiunto.

Il pacchetto del 12 novembre stabilisce obblighi legali e nuovi obiettivi. Tuttavia, i testi consultati non menzionano le entrate che Slavneft perderà o i volumi di esportazione che saranno efficacemente prevenuti. L’effetto economico di queste misure rimane diverso dalla loro registrazione ufficiale.

Copertura: petroliera, archivi fotografici della banca Libnanews. Data e luogo di tiro non stabilito. Illustrazione dei trasporti marittimi, senza identificare tale nave come soggetto alle sanzioni citate. Credito: Libnanews.

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