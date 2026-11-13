Essentials in 5 minuti: 13 novembre, 8:00

L’edizione mattutina distingue gli ultimi eventi segnalati nel sud del Libano dalle operazioni che si sono verificate il giorno precedente. Ritorna alla pretesa dell’Iran di un radar americano in Bahrain, senza la conferma indipendente del danno, e alle discussioni bancarie con il FMI. La votazione sugli aiuti militari turchi, gli annunci diplomatici sull’Ucraina e le nuove sanzioni britanniche completano questo punto. Un promemoria pratico infine specifica i due prodotti lattiero-caseari interessati da una decisione di ritiro con Hermel.

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13 novembre 2026, 8 ore di Beirut. Lettura: circa cinque minuti.L’Iran sostiene questo venerdì uno sciopero contro un radar americano in Bahrain. In Libano, le ultime relazioni verificate nel sud riguardano ancora il 12 novembre. Le discussioni con il FMI continuano, senza preavviso.

Libano meridionale: Mansouri e Zawtar, fatti del 12 novembre

Un attacco aereo israeliano ha preso di mira Mansuri il giovedì, secondo il corrispondente di un’agenzia ufficiale libanese a Tiro. Questo rapporto è distinto dal fuoco di artiglieria segnalato all’alba in questa località. Il bollettino non specifica il tempo esatto dello sciopero o l’equilibrio umano o materiale.

A Zawtar al-Sharqiyah, un altro corrispondente ha riferito una significativa detonazione da parte delle forze israeliane sul lato del fiume nel pomeriggio del 12 novembre. L’obiettivo non è specificato. Un bombardamento di artiglieria è stato segnalato anche il giovedì sera vicino alla stessa città.

Bahrain: L’Iran sostiene lo sciopero radar

Le Guardie Rivoluzionarie hanno annunciato venerdì che avevano mirato e distrutto un radar di allarme precoce americano in Bahrain. Il loro comunicato numero 22 descrive l’operazione come risposta ad un attacco aereo ad una torre di telecomunicazioni a Sirik, nella provincia iraniana di Hormozgan.

La distruzione annunciata non è stata confermata indipendentemente. Il testo non nomina il sito, non specifica il modello radar e non indica i mezzi utilizzati. Non c’è equilibrio umano a questa pretesa.

I Guardiani aggiungono un avvertimento riguardo alle operazioni aeree e al trasporto di petrolio nello Stretto di Ormuz.

FMI: continuano i negoziati bancari, nessun accordo annunciato

Julie Kozack, Direttore Comunicazione del Fondo Monetario Internazionale, ha confermato giovedì che una missione era in corso a Beirut. Le discussioni si sono concentrate sulla strategia di ristrutturazione del settore bancario. Essi fanno parte della preparazione di un programma di riforma per ripristinare la stabilità finanziaria e sostenere la ripresa economica.

Alla domanda circa la possibilità di un imminente accordo preliminare, non ha confermato questa scadenza. Il FMI prevede di fornire informazioni pertinenti alla fine della missione. Il Ministro delle Finanze Yassine Jaber ha espresso la speranza per un accordo anticipato.

La distribuzione delle perdite tra stato, banca centrale, banche e depositanti rimane un problema nei negoziati.

Parlamento: che cosa cambia la votazione sugli aiuti turchi

La votazione plenaria del 12 novembre ha autorizzato il quadro per la cooperazione finanziaria militare con la Turchia, trasmesso dal decreto 1149. Gli strumenti prevedono 100 milioni di sterline turche per beni e servizi militari, nonché un protocollo separato di 3,5 milioni per la formazione, corsi e visite.

Il finanziamento, scritto in lire turche, segue gli stanziamenti progressivi e gli usi concordati. L’accordo favorisce la produzione turca e disciplina i successivi trasferimenti di attrezzature a terzi.

L’adozione parlamentare resta separata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e dalle notifiche diplomatiche previste nei testi firmati nel 2022 e 2023.

Ucraina: un luogo europeo annunciato nei colloqui

Dopo le sue discussioni a Dublino con Steve Witkoff e Jared Kushner, Volodymyr Zelensky ha annunciato un maggiore coinvolgimento degli europei nelle discussioni sulla fine della guerra. La presidenza ucraina lo ha riferito in un comunicato pubblicato il 13 novembre.

Il presidente ucraino ha anche menzionato uno scambio di prigionieri. Il comunicato non specifica il numero di prigionieri interessati o la data dello scambio.

Da un’altra parte, Londra ha registrato Slavneft sotto sanzioni il Giovedi. Il governo britannico ora sostiene di colpire i primi dieci produttori di petrolio russi. Slavneft si unisce già sanzionato gruppi petroliferi. Il nuovo pacchetto comprende anche attività di gas, carbone e marine. Il suo obiettivo è quello di ridurre i ricavi energetici di Mosca.

Da conservare per i consumatori: due prodotti ritirati

Il Ministero dell’Economia libanese sospende la commercializzazione del cosiddetto « Czech » Akawi e il lavoro del produttore Hassan Ali al-Haq, con sede a Shuaghir, Hermel. La decisione annunciata il 12 novembre distingue due difetti: una non conformità batteriologica del formaggio e la presenza di oli vegetali nel laboratorio.

Il fabbricante deve ritirare i prodotti interessati e inventario dei quantitativi entro tre giorni dall’applicazione della decisione. Il comunicato stampa non fornisce molto numero o record di salute. La misura non copre tutti gli akawi o lavoratori venduti in Libano.

Copertina: Khiam visto da Marjayoun, foto d’archiviazione non datata. Illustrazione geografica, non rappresenta gli eventi del 12 e 13 novembre o Bahrain. Foto François el Bacha/Libnanews; vestizione editoriale assistita da IA.

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