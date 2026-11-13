Bahrain: L’Iran sostiene lo sciopero radar

Le Guardie Rivoluzionarie annunciarono di aver mirato e distrutto un radar americano in Bahrain il 13 novembre. La loro dichiarazione descrive questa azione come risposta ad un attacco ad una torre di telecomunicazioni a Sirik, nell’Iran meridionale. La distruzione non è confermata indipendentemente e nessun equilibrio umano è disponibile. Il testo non specifica la posizione esatta del radar o i mezzi utilizzati. Include anche un avvertimento per quanto riguarda le operazioni aeree e la navigazione nello Stretto di Ormuz.

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Le Guardie Rivoluzionarie annunciarono venerdì 13 novembre 2026 di aver preso di mira e distrutto un radar di allarme precoce americano in Bahrain. Descrivono questa operazione come risposta ad un attacco aereo su una torre di telecomunicazioni a Sirik, nell’Iran meridionale. Il reclamo è contenuto nel loro comunicato numero 22, riprodotto in pieno da un’agenzia iraniana. In questa fase, le informazioni consultate non forniscono una conferma indipendente della distruzione prevista.

Bahrain sostiene il radar USA

Il testo attribuisce l’operazione alla forza aerospaziale delle guardie rivoluzionarie. Egli afferma che i suoi combattenti hanno colpito il radar circa un’ora prima che il comunicato stampa fosse scritto. Questa indicazione relativa non consente di fissare un tempo preciso. La pubblicazione iraniana è datata 13 novembre; L’annuncio è stato anche segnalato venerdì da un’agenzia internazionale.

Il comunicato stampa non dà il nome del sito, del modello radar o della sua esatta posizione in Bahrain. Inoltre non specifica i mezzi utilizzati. Sarebbe quindi prematuro descrivere un attacco da missili, droni o aerei da combattimento su quella base da solo.

Non ci sono relazioni umane che accompagnano questo annuncio. La distruzione rivendicata non costituisce anche una valutazione verificata delle capacità in loco degli Stati Uniti. I documenti accessibili non forniscono prove indipendenti di danno o conferma del presunto impatto da parte degli Stati Uniti o del Bahrain.

Sirik, annunciato punto di partenza delle reprisals

I Guardiani presentano la loro azione come risposta ad un attacco ad una torre di telecomunicazioni a Sirik, provincia di Hormozgan. Il giorno prima, giovedì 12 novembre, la stampa ufficiale iraniana ha riferito un attacco nella parte meridionale del paese, citando fonti ufficiali non nominate. Ha fatto riferimento agli obiettivi militari, senza pubblicare una valutazione dettagliata.

Le prime versioni iraniana non erano identiche. Prima dell’annuncio di un attacco, un altro rapporto aveva attribuito il rumore di esplosione a colpi di avvertimento contro i vasi considerati violatori nello Stretto di Ormuz. Questi conti successivi richiedono una distinzione tra esplosioni segnalate, la loro presunta origine e danni effettivi.

Il comunicato stampa del 13 novembre specifica ora la ragione invocata dai Guardiani: la torre Sirik. Tuttavia, non fornisce alcuna prova di attribuire indipendentemente questo attacco aereo a un particolare attore. Nessun numero di vittime può essere aggiunto a questa sequenza dalle informazioni disponibili.

Un avvertimento che mira anche alla navigazione

I Guardiani associano la loro pretesa con un avvertimento sulle operazioni aeree e sui trasporti petroliferi nello Stretto di Ormuz. Dicono che la loro forza aerospaziale è pronta per un confronto « limitato » se gli attacchi e i reati che denunciano vengono ripetuti. Essi minacciano anche misure più severe contro le aziende che accusano di essere guidati dal loro avversario, senza identificarle.

Questa formulazione collega esplicitamente l’obiettivo militare rivendicato in Bahrain al braccio marittimo intorno a Ormuz. Non è sufficiente stabilire un nuovo attacco su una nave o una nuova sanzione contro un armatore. L’entità dei danni al radar, l’esistenza di possibili vittime e le risposte delle autorità degli Stati Uniti e del Bahrain rimangono gli elementi principali da verificare.

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