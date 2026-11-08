Ucraina: Francia ad Abu Dhabi · Voci globali

Jean-Noël Barrot ha annunciato domenica 8 novembre che la Francia avrebbe partecipato ai colloqui sull’Ucraina, in programma per il 10 e l’11 novembre ad Abu Dhabi. Il ministro assicura che gli europei saranno rappresentati, ma non specifica ancora chi avrà la posizione francese. Le discussioni dovrebbero riunire le delegazioni ucraine, russe e americane, sotto la mediazione di Washington. Parigi intende far sentire le aspettative europee. Il formato esatto di questa partecipazione rimane da specificare, come gli scioperi russi continuano in Ucraina.

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Francia ad Abu Dhabi: Jean-Noël Barrot ha annunciato domenica 8 novembre la partecipazione francese alle discussioni sulla guerra in Ucraina. I colloqui sono in programma per il 10-11 novembre negli Emirati Arabi Uniti, tra delegazioni ucraine, russe e americane. Il ministro degli affari esteri ha anche assicurato che gli europei sarebbero rappresentati. Non ha ancora nominato il rappresentante francese.

Questo annuncio specifica il luogo di Parigi in un appuntamento diplomatico già sul calendario. Le date dell’incontro erano note, ma la partecipazione francese non era stata dettagliata. Le discussioni devono rilanciare un processo di negoziazione che rimane senza progressi decisivi sull’insediamento della guerra.

Francia ad Abu Dhabi, con quale rappresentante?

« La Francia sarà intorno al tavolo », ha detto Jean-Noël Barrot durante un’intervista radiofonica e televisiva di domenica. Il ministro ha confermato la presenza francese nella capitale degli Emirati, lasciando aperta l’identità della persona responsabile della rappresentanza di Parigi.

Quindi non ha annunciato il suo spostamento. Anche il suo intervento non ha chiarito il livello della delegazione francese. Questi elementi rimangono in sospeso prima dell’apertura delle discussioni di martedì 10 novembre.

L’annuncio è di partecipare a una riunione. Non costituisce l’annuncio di un cessate il fuoco o un accordo tra Kiev e Mosca. Le delegazioni devono riprendere le loro discussioni sotto la mediazione americana, mentre i combattimenti e gli scioperi continuano.

Barrot vuole richieste europee

Il capo della diplomazia francese ha collegato questa presenza agli sforzi degli europei nelle ultime settimane. Secondo lui, hanno chiesto al mediatore americano di prendere in considerazione le loro aspettative in qualsiasi discussione che coinvolga il futuro del continente.

Barrot presenta la partecipazione francese come mezzo per sostenere questa posizione europea. Ha detto che gli europei sarebbero rappresentati, senza specificare gli altri partecipanti o il loro mandato. In questa fase, la sua dichiarazione non descrive la composizione di alcuna delegazione delle istituzioni dell’Unione europea.

Questa distinzione conta per il formato dell’incontro. L’appuntamento annunciato rimane concentrato sulle delegazioni russe, ucraine e americane. Parigi conferma la sua presenza, ma le modalità della sua associazione con le discussioni restano da chiarire.

Un dialogo sempre segnato dal disaccordo territoriale

Le discussioni precedenti tra i rappresentanti russi, ucraini e americani si sono svolte a Ginevra a metà febbraio. Non avevano permesso di progredire verso un insediamento del conflitto scatenato dall’invasione russa su larga scala nel febbraio 2022.

La questione territoriale rimane un punto morto. Mosca esige in particolare il ritiro completo dell’esercito ucraino dalla regione di Donetsk nell’est del paese. Kiev rifiuta questa richiesta, considerando che tale prelievo esporrebbe l’Ucraina a ulteriori attacchi.

L’appuntamento di Abu Dhabi arriva anche quando ci avviciniamo a un nuovo inverno di guerra. La Russia continua a colpire l’infrastruttura energetica ucraina. Domenica, l’operatore DTEK ha riferito che più di 600.000 persone nella regione di Dnipropetrovsk erano stati privati di elettricità dopo gli attacchi notturni.

Volodymyr Zelensky ha collegato direttamente questa campagna di sciopero ai preparativi per i colloqui. La partecipazione francese annunciata domenica fa quindi parte di una sequenza in cui i preparativi diplomatici non interrompono le operazioni militari.

Le discussioni sono previste martedì 10 e mercoledì 11 novembre ad Abu Dhabi. Parigi deve inoltre specificare chi lo rappresenterà e in quali condizioni la sua delegazione parteciperà alle discussioni.

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