Saida: Il municipio spiega dopo le inondazioni

Il comune di Saida si scusa dopo le inondazioni di sabato 7 novembre 2026. Si tratta di ostacoli all’evacuazione al mare e all’arresto delle pompe a Siniq. Il suo comunicato stampa annuncia un’ispezione con il South Lebanon Water Stabiliment prima delle prossime piogge. Le cause tecniche rimangono attribuite al municipio, che non quantifica i danni. Il monitoraggio specifica i lavori effettuati e lo stato di pompaggio nei settori interessati.

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Il comune di Saida si scusa con gli abitanti e i commercianti colpiti dalle inondazioni di sabato 7 novembre. In una dichiarazione rinviata domenica 8 novembre 2026, descrive due difficoltà sulla rete di evacuazione. Esso pone in discussione i continui ostacoli ad uno sbocco marittimo e all’arresto delle pompe a Siniq. Queste spiegazioni rimangono quelle del comune. Annuncia un’ispezione urgente con il South Lebanon Water Stabiliment prima delle prossime piogge.

L’acqua è entrata in case e negozi, interrompendo la vita quotidiana e l’attività economica in diversi settori. Né gli edifici interessati né l’importo delle perdite sono stati segnalati. Né fornisce compensazione. Il municipio riconosce, tuttavia, i danni subiti, nonostante i preparativi che afferma di aver effettuato negli ultimi due mesi.

Inondazioni a Saida: i settori interessati

Il perimetro descritto va da Qayaa a Bqosta e si unisce a parte della strada costiera. Il comune cita la periferia della zona Al-Alam e l’estensione al ristorante Shawarma Al-Mahatta. Dice che la maggior parte delle altre strade della città non ha sperimentato l’accumulo insolito di acqua.

Questa distinzione limita la portata della sua diagnosi. Il municipio descrive una serie di punti relativi a evacuazioni e fognature. Non riporta una sommersione generale di Saida. Tuttavia, non fornisce sondaggi di precipitazione o misurazione del flusso per quantificare l’episodio.

Il comunicato insiste sulle operazioni preventive. Le squadre hanno riferito di aver pulito tutti i condotti sotto questa preparazione prima delle piogge. Il municipio ritiene quindi che gli incidenti non possono essere ridotti ad una mancanza di cura delle aperture visibili nelle strade. Esso dettagli ciò che avrebbe impedito all’acqua di scorrere ulteriormente nella rete.

Ostacoli all’uscita del mare

La prima causa è le installazioni stagionali in uno sbocco sul mare. Secondo il comune, il South Lebanon Water Stabiliment pone pietre e sacchetti argine lì durante l’estate. Queste barriere sono utilizzate per limitare gli odori e gli scarichi delle acque reflue sul lungomare.

Il municipio lo spiega attraversando, in alcuni punti, le tubazioni d’acqua di tempesta e di acque reflue. I barri devono essere rimossi all’inizio della stagione delle piogge. Secondo il suo conto, questa operazione non aveva avuto luogo all’inizio della stagione attuale.

Il comune sostiene che i suoi team di emergenza hanno rimosso gli ostacoli durante le inondazioni di sabato. Ha spiegato che la loro presenza agli occhi dei visitatori era in risposta a questo intervento. Così contesta l’idea che avrebbero iniziato solo, durante la tempesta, una pulizia che avrebbe dovuto accadere prima.

Questa spiegazione commette la lettura comunale dell’incidente. Essa non costituisce una competenza indipendente sulle responsabilità delle parti interessate. Il rilascio non specifica chi è stato per verificare la rimozione delle strutture o quando è stata pianificata la verifica.

La pompa a Siniq ha anche coinvolto

La seconda difficoltà si trova vicino ad Al-Alam. Questo punto comunica con la linea principale che trasporta acque reflue alla stazione di pompaggio Siniq. Il comune afferma che questa struttura dipende dall’insediamento idrico del sud del Libano.

Secondo lei, le pompe non erano in servizio. Il loro arresto avrebbe causato un riflusso ai punti vicini e a monte. Il municipio ricorda che il collezionista interessato è destinato principalmente al trasporto di acque reflue. La presenza di acqua piovana in parti comuni della rete è quindi centrale alla sua spiegazione.

Il testo non dà la causa per fermare le pompe. Non permette di essere attribuito a un guasto elettrico, un difetto meccanico o un altro problema operativo. Inoltre non annuncia che saranno ripristinati. L’attuale stato di pompaggio rimane un punto da chiarire nel monitoraggio tecnico.

Il comune afferma che ha contattato l’istituzione pubblica su queste difficoltà. Pur ponendo entrambe le cause al di fuori della sua giurisdizione, assicura che non esca dalla sua responsabilità. Ha anche sottolineato che il problema era all’inizio di ogni inverno.

Un’ispezione annunciata prima delle prossime piogge

In altri punti della cornice, le squadre hanno rimosso i rifiuti recentemente accumulati nelle evacuazioni. Il municipio evoca i rifiuti gettati dagli utenti del lungomare e quelli addestrati dalle strade. Essa distingue queste ostruzioni locali dalle due cause principali per le zone inondate.

I vigili del fuoco hanno anche sgomberato i depositi di acqua di fronte a case e negozi. Questo lavoro riguarda l’immediato dopo le inondazioni. Non sostituiscono i controlli annunciati sulla rotta di evacuazione.

Il Municipio prevede ora un’ispezione sul campo in coordinamento diretto con il South Lebanon Water Stabiliment. Deve iniziare con lo sbocco del settore Al-Alam. L’obiettivo annunciato è quello di rimuovere gli ostacoli prima della prossima ondata di pioggia.

Il comune prevede inoltre di continuare il coordinamento per separare le acque di tempesta dalle acque reflue nelle tubazioni comuni. Nessun programma dettagliato, bilancio o programma di lavoro accompagna questo annuncio. Il successivo elemento atteso è il risultato dell’ispezione e dell’elenco delle operazioni effettivamente effettuate sui punti di scarico.

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