A Zahlé l’amnistia lascia aperta l’azione civile

A Zahlé, un falso caso di certificato continua sul suo lato civile nonostante la cessazione dei procedimenti penali. Il giudice penale Alaa Bachir ha applicato l’amnistia al caso prima di lui e poi ha fissato un’udienza il 17 dicembre 2026 per continuare l’esame dell’azione personale. La parte operativa della decisione, riprodotta in un registro legale, distingue esplicitamente queste due fasi. Così, il giudizio non dichiara una generale cessazione di tutti i diritti coinvolti. Ha respinto l’azione pubblica in questo caso, ma non ha concesso un risarcimento. Né costituisce una decisione affermando che i fatti lamentati di non esistere mai.

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A Zahlé, un falso caso di certificato continua sul suo lato civile nonostante la cessazione dei procedimenti penali. Il giudice penale Alaa Bachir ha applicato l’amnistia al caso prima di lui e poi ha fissato un’udienza il 17 dicembre 2026 per continuare l’esame dell’azione personale. La parte operativa della decisione, riprodotta in un registro legale, distingue esplicitamente queste due fasi.

Così, il giudizio non dichiara una generale cessazione di tutti i diritti coinvolti. Ha respinto l’azione pubblica in questo caso, ma non ha concesso un risarcimento. Né costituisce una decisione affermando che i fatti lamentati di non esistere mai.

Articolo 466

Il caso riguardava l’istituzione di un certificato falso, un reato di cui all’articolo 466 del codice penale. I fatti attribuiti all’accusato sono prima del 1o marzo 2026, per motivi riprodotti. Questa data fa parte del ragionamento seguito per esaminare l’applicazione dell’amnistia.

Il giudice accetta l’eccezione sollevata dalla difesa, trova la cessazione dell’azione pubblica in virtù della legge di amnistia e termina il procedimento corrispondente. Questa conclusione riguarda il fascicolo esaminato. Non si può dedurre che tutte le falsificazioni, indipendentemente dalla data e dallo scopo, beneficeranno automaticamente dello stesso trattamento.

Il ragionamento comprende reati esclusi dalle amnesie. Il giudice esamina il luogo di falsificazione per quanto riguarda le disposizioni relative alla contraffazione di valuta e alle violazioni della situazione finanziaria dello Stato. Esso adotta una lettura che non estende tale esclusione al falso certificato in questione.

Il dibattito sulle riserve del Consiglio costituzionale

I motivi discutono la decisione del Consiglio costituzionale 12/2026 del 12 ottobre 2026. Più specificamente, essi riguardano le sue riserve interpretative: i chiarimenti che il Consiglio accompagna il riconoscimento della costituzionalità di un testo e il loro effetto sulla sua applicazione da parte dei tribunali.

La posizione del Consiglio costituzionale è esplicita. Nella sua decisione ufficiale sulla legge 70 del 4 settembre 2026, essa afferma che l’esclusione dei reati di falsificazione copre tutti i reati previsti dal codice penale. Egli sostiene inoltre che le sue riserve interpretative sono vincolanti per le autorità pubbliche, giudiziarie e amministrative. Il falso certificato non può quindi essere presentato a beneficio di un’eccezione generale riconosciuta dalla Commissione.

Nella motivazione riprodotta, Alaa Bachir ritiene che l’applicazione dell’esclusione generale delle forgerie porterebbe a superare la portata desiderata dal legislatore. Egli elabora le ragioni per cui il falso certificato può entrare nel campo dell’amnistia in questo caso. Questa lettura parte dalla riserva del Consiglio costituzionale. Resta quello della sentenza studiata e non costituisce una regola generale per ignorare questa riserva.

Né la registrazione indica il risultato di un possibile appello. Senza informazioni su questo punto, la decisione non deve essere presentata come definitivamente confermato o messo da parte. Il suo interesse immediato risiede nella distinzione procedurale che essa fa e nel dibattito di interpretazione che essa definisce.

L’azione civile continua il 17 dicembre

La seconda parte dello schema prevede la continuazione dell’azione personale. Il giudice si basa sull’articolo 10 del codice di procedura penale, che ricorda che la cessazione dell’azione pubblica non impedisce al giudice sequestrato di continuare ad esaminare la domanda.

L’udienza annunciata il 17 dicembre 2026 riguarda questo aspetto. Non è presentata come una data di pagamento di un rimedio. Gli elementi accessibili non danno alcun premio o decisione finale sul danno richiesto.

La distinzione risponde a due diverse domande. L’accusa pubblica riguarda la risposta criminale dello Stato. L’azione personale consente al richiedente di far esaminare le sue richieste nell’ambito del fascicolo. L’arresto del primo non produce automaticamente una decisione favorevole o sfavorevole sul secondo.

Per i soggetti interessati da altri procedimenti, questa sentenza non offre quindi una risposta generale basata sulla parola « amnistia ». La classificazione dei fatti, la loro data, le esclusioni legali e lo stato di ogni caso rimangono decisive. A Zahlé, la prossima fase conosciuta è l’esame civile, dopo una decisione criminale che lascia aperta questa questione.

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